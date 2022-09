HV71-stjärnan: "Vi spelar rätt uselt"

HV71 studsade tillbaka direkt efter SHL-degraderingen våren 2021 och trots statusen som nykomling ses Jönköpingsklubben som en utmanare om SM-guldet denna säsong.

Stjärnvärvningar som exempelvis André Petersson är en av orsakerna till att HV71 får leva med en favoritstämpel. Borta mot Malmö svarade forwarden för det viktiga 2–3-målet och var sedan ensam om att hitta nätet när allt skulle avgöras på straffar.

— Vi visar ändå styrka som kan vända matchen och ta poäng. Det tar vi med oss i alla fall. Överlag är det en rätt dålig match som vi får med oss poäng från, säger 32-åringen, som i våras bröt kontraktet med KHL-klubben Dynamo Moskva på grund av Rysslands invasion av Ukraina.

Nollat i premiären

Länge såg det annars ut att bli en andra raka förlust. Efter att ha blivit nollat i premiären mot Luleå (0–3) dröjde det ytterligare 47 minuter och 45 sekunder av ishockey innan HV71 spräckte sin målnolla i SHL-comebacken genom Måns Lindbäck i numerärt underläge.

— Första matchen var ju vad det var. Det har vi lagt bakom oss och försökt rätta till. Jag tycker ändå att det är ett litet steg framåt i dag, men vi kladdar alldeles för mycket med pucken, säger André Petersson.

— Ett halvt steg framåt, men inte mycket mer, fortsätter han.

TT: HV71 är nykomlingar och det är många nya spelare i laget. Tar det tid att få ihop det?

— Det är alltid en process, vilket lag du än kommer till. Det är i mars–april det verkligen ska kugga i. Vi har saker att jobba på och det ska vi försöka göra, säger André Petersson.

Malmö är en av de SHL-klubbar som har haft minst spelaromsättning jämfört med förra säsongen. Exempelvis Christoffer Forsberg har spelat i Malmö sedan 2015 och 15.53 in på den andra perioden kunde 28-åringen lyfta in skåningarnas ledningsmål. Knappt fyra minuter in på den tredje akten utökade Ponthus Westerholm till 2–0.

Där och då såg det ut som att Malmö, som vann premiären borta mot Skellefteå med 5–2, skulle kunna hålla undan till en komfortabel seger. Måns Lindbäcks första SHL-mål i karriären var dock starten på en målexplosion. Inom loppet av mindre än en minut föll ytterligare två mål – Ponthus Westerholm för Malmö och Petersson för HV71.

"Ger bort poängen"

Med 26 sekunder kvar att spela kunde HV71 till slut kvittera genom Taylor Matson när det blev spel sex mot fem utespelare sedan målvakten Joni Ortio plockats ut.

Och efter en mållös förlängning sköt André Petersson som ensam straffmålskytt extrapoängen till Jönköpingslaget.

— Jag tycker att vi har stora delar av matchen. Jag tycker att vi ger bort de här tre poängen egentligen, säger Malmötränaren Tomas Kollar.