Leino efter straffsegern: "En tuff match"

När västerbottningarnas bortaturné rullade vidare mot Örebro hade Skellefteå tagit full pott och gjort 17 mål de senaste tre matcherna. Men på lördagskvällen lyckades alltså närkegänget få stopp på ligans bästa offensiv – och efter säsongens fjärde vinst klättrade Örebro upp till andra plats i SHL-tabellen.

Men det var gästerna som tog kommandot direkt. Efter knappt tre minuter styrde Skellefteås stekhete nyförvärv Max Lindholm från nära håll in matchens första mål bakom målvakten Jhonas Enroth i spel fyra mot fyra. Den förre Örebrospelaren gjorde därmed mål för tredje matchen i följd.

Enroth spikade igen

I den andra perioden träffade SHL:s poängkung Jonathan Pudas ribban och Max Lindholm var när att utöka ledningen ett par gånger om, men Jhonas Enroth spikade igen sin bur.

Trots den massiva pressen från gästerna så var Örebrotränaren Niklas Eriksson optimistisk.

— Det är en match som Skellefteå har drivit. Men det finns små tendenser i slutet av andra som var bra. Vi får ner pucken djupt och får med oss några utvisningar. Vi behöver höja vårt powerplay för att komma in i matchen ordentligt, sade han till C More inför den tredje perioden.

Lindholm tvåmålsskytt

Och hemmatränaren skulle få precis som han ville. Ganska omgående efter pausintervjun vände nämligen Örebro plötsligt matchen. Först kvitterade Rasmus Rissanen när han från backposition skickade in pucken bakom Skellefteås målvakt Gustaf Lindvall. Och bara ett par minuter senare styrde Linus Öberg elegant upp 2–1 i krysset i powerplay.

Men när knappat två minuter återstod gjorde Max Lindholm sitt andra mål för kvällen när han skickade in 2–2 mellan benen på Jhonas Enroth.

Förlängningen förblev sedan mållös. Och i straffläggningen var det bara Robert Leino som hittade rätt – samtidigt som Jhonas Enroth gjorde några riktigt vassa räddningar.