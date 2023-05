Vad hände egentligen med Tara Reid? Det gör American Pie-stjärnan idag

Tara Reid, 47, är en amerikansk skådespelerska som blev känd under 1990- och 2000-talet för sina roller i filmer som "American Pie", "Josie and the Pussycats" och "Van Wilder: Party Liaison". Hon var en av Hollywoods mest lovande unga stjärnor vid den tiden och hade en snabbt stigande karriär.

Tara Reid 1999. Bildkälla: Stella Pictures.

Tara Reid år 2001. Bildkälla: Stella Pictures.

Tara Reid år 2002. Bildkälla: Stella Pictures.

Tara Reid på P Diddys fest i New York år 2004. Bilderna från festen blev legendariska. Bildkälla: Stella Pictures.

Trots framgångarna i början av sin karriär har Tara Reid mött en rad personliga och professionella utmaningar genom åren. Hon har haft problem med alkoholmissbruk och har genomgått flera plastikkirurgiska ingrepp som har fått mycket uppmärksamhet i media, inte minst på grund av de komplikationer som uppstått.

Tara Reid har gjort flera skönhetsoperationer

En av de ingrepp som Tara Reid har gjort är en bröstoperation som blev misslyckad och gjorde att hennes bröst blev vanställda. Hon har även gjort en fettsugning som förstörde hennes mage för alltid.

Tara Reid på stranden år 2014. Bildkälla: Stella Pictures.

Tara Reids karriär stagnerade under en period, och hon började framstå som en "partygirl" i media snarare än en seriös skådespelerska. Hon medverkade i flera B-filmer och realityserier, inklusive "Taradise" och "Celebrity Big Brother", men dessa framträdanden bidrog inte till att återupprätta hennes karriär.

Tara Reids privatliv har också varit mycket omtalat. Hon har varit förlovad ett par gånger, bland annat med Carson Daly och Michael Axtmann, men har aldrig gift sig eller fått barn.

Tara Reid år 2014. Bildkälla: Stella Pictures.

Tara Reid förnekar ätstörning: "Jag har inte anorexia"

Tara Reids utseende har länge varit föremål för skriverier och fansens oro. För inte länge sedan skrev Nyheter24 om skräckbilderna på Tara Reid som fick hennes följare att ana oråd. I många år har det även ryktats att Tara Reid skulle vara sjuk i en ätstörning, något hon själv förnekat.

– Jag har inte anorexia. Jag har aldrig haft anorexia och jag har inte en ätstöring. Jag är bara smal, sa hon till Daily Mail år 2018, något som Mirror då rapporterade om.

Det jobbar Tara Reid med idag

På senare år har Tara Reid fått en viss återkomst tack vare sin medverkan i "Sharknado"-filmerna, en serie B-filmer med låg budget och överdriven handling som har blivit kultfavoriter. Hon har även deltagit i några mindre filmer och TV-serier.

Nyligen gick Tara Reid ut med nyheten att hon ska vara med i filmen Hollywood Heist med bland andra Nick Cannon och Alec Baldwin.

Tara Reid år 2023. Bildkälla: Stella Pictures.

Vem är Tara Reids pojkvän 2023?

När det kommer till kärlekslivet är Tara Reid sedan 2019 tillsammans med entreprenören Nathan Montpetit-Howar, och paret bor tillsammans i Los Angeles, något som In Touch Weekly har skrivit om.

Tara Reid och Nathan. Bildkälla: Stella Pictures.

I intervjun med In Touch berättade Tara Reid att hon och Nathan är öppna för att skaffa barn i framtiden.

– Vi har pratat om det. Man ska aldrig säga aldrig. Det är absolut möjligt, men just nu ska vi lista ut allt var vi ska bo och slå rot, sa hon då.

