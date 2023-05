Det gör Amanda Bynes idag: "Hon bor på gatan"

Amanda Bynes föddes den 3 april 1986 i Thousand Oaks, Kalifornien. Amanda har nyligen fyllt 37 år, och en hel del har hunnit hända i den forna barnstjärnans liv som fick sitt genombrott som 10-åring, då i i All That.

Amanda Bynes var en av Amerikas mest lovande barnstjärnor. Här ser vi henne år 2001. Bildkälla: Stella Pictures.

Amanda Bynes har länge kämpat med psykiska problem. Bildkälla: Stella Pictures.

Sedan dess har vi bland annat sett Nickelodeon-stjärnan Amanda Bynes i The Amanda Show, What I Like About You, Hairspray och She's the Man.

Men år 2010 så stannade Amanda Bynes karriär upp, och en av de stora anledningarna är att Amanda länge kämpat med psykisk ohälsa.

Ett av Amanda Bynes många mugshots. Här år 2012 då hon greps för rattfylla i Los Angeles. Bildkälla: Stella Pictures.

Amanda Bynes har flera gånger haft att göra med polisen. Här förs hon till rätten i New York år 2013, där hon stod åtalad för bland annat droginnehav och för att ha manipulerat bevis. Bildkälla: Stella Pictures.

Hon har även öppet berättat om sina drogproblem, och de senaste åren har det varit värre än någonsin för Amanda Bynes som lider av både bipolär sjukdom och schizofreni.

År 2013 hällde Amanda Bynes bensin på sin hundvalp och på sin grannes uppfart och tände på. Då tvångsvårdades Bynes på psyket, och samma år blev hennes mamma hennes förmyndare.

Vad gör Amanda Bynes idag?

De gånger Amanda slutar ta sin medicin så går hennes liv snabbt utför. I slutet av mars 2023 så blev Amanda Bynes tvångsinlagd på psyket då hon gått runt naken på gatorna i Los Angeles. Hon hade då bott på gatan i flera dagar, något som både TMZ och New York Post rapporterade om då.

Amanda Bynes var förlovad med Paul Michael

Tidigare var Amanda förlovad med Paul Michael, som hon träffade på rehabiliteringskliniken där Amanda sökte hjälp för sina psykiska problem och drogmissbruk.

Amanda Bynes och Paul Michael träffades på rehab och förlovade sig. Bildkälla: Stella Pictures.

Amanda Bynes idag. Bildkälla: Stella Pictures.

De gånger Amanda Bynes slutar ta sin medicin så blir hon snabbt dålig igen. Bildkälla: Stella Pictures.

– Hon har slutat med sin medicin, och hon tar den fortfarande inte. Hon är vild, sa Paul Michael till New York Post.

Tidigare hade som sagt Amanda Bynes en förmyndare i form av hennes mamma, men det förmyndarskapet – som pågick i nio års tid – upphörde att gälla år 2022, något som Mirror har rapporterat om.