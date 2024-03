Slut mellan Paow och Cristian Brennhovd: "Han har..."

Paulina "Paow" Danielsson och den norska realityprofilen Cristian Brennhovd blev ihop i mars 2023. Precis som Paow så har Cristian även varit med i flera olika dokusåpor – bland annat i tre säsonger av Ex on the beach, i äventyrsprogrammet 71 grader nord kjendis och i den norska versionen av Farmen 2024.

Cristians beteende i Farmen väckte starka reaktioner i Norge – mer om det kan du läsa här.

Innan Cristian och Paow blev ett par så var han ihop med den norska realitystjärnan Caroline Nitter som han träffade i norska Ex on the Beach – afterski-versionen.

Cristian Brennhovd. Bildkälla: Instagram/Cristian Brennhovd

Sedan Paow och Cristian blev ett par så har de hunnit operera sig tillsammans i Turkiet, och även rest runt en del. Den senaste tiden har de befunnit sig i Thailand där de umgåtts med nya vänner och även spelat in material till OnlyFans.

Relationen mellan paret har varit stormig, och under nyårsafton skapade de rubriker då de blev utslängda från Petter Stordalens lyxhotell At Six. Några veckor senare var det dags igen – då blev de utslängda från ett hotell i en skidort i Norge efter att de haft högljudda bråk på hotellet. Något som slutade med att polisen kom.

– Dom väckte hela hotellet. Dom skrek på varandra. Det var full fart. Sen kom polisen. Det höll på hela natten, berättade Carl Déman från humortrion JLC i sin podd.

Paow. Bildkälla: Stella Pictures.

Paow och Cristian planerade att skaffa barn inom ett år

I slutet av februari så levererade Paow ett chockbesked för sina följare. På Instagram Story berättade Paow att hon och Cristian har pratat om att skaffa barn inom ett år, och att hon hade planer på att ta ut sin spiral.

Hon berättade även att hon haft väldigt mycket tålamod med Cristian, men tillade att hon "alltid älskat honom" och att kärlek helt enkelt "tar tid" ibland.

Men nu är det återigen slut mellan paret. På Instagram la Paow i helgen ut en bild där hon uppmanade sina följare att "ringa och väcka Cristian på alla sociala medier som finns". Hon anklagade även Cristian för att ha "tömt kontot".

Paow uppmanade sina följare att "ringa och väcka Cristian". Bildkälla: Intagram/Paow, Exonphspoiler.se

Nessa Elie som driver Instagramkontot Exonphspoilerse la ut en konversation mellan henne och Paow, där Paow bekräftade att hon och Cristian inte längre är ett par.

Nyheter24 söker Paulina Danielsson.