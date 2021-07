Kändisparen som hållit ihop i decennier – nu och då

David och Victoria Beckham

Victoria Beckham, även känd som Posh-Spice från popgruppen Spice Girls träffade fotbollsstjärnan David Beckham 1997 och gav honom då sitt nummer. Hon har berättar att det var kärlek vid första ögonkastet.

Och Victoria verkar ha menat allvar – för än idag lever de ihop.

De gifte sig 1999 och har barnen Brooklyn, 22, Romeo, 18, Cruz, 16, och Harper Seven, 10, tillsammans.

David och Victoria år 2000. Bildkälla: MATTHEW FEARN/TT.

Paret Beckham 2018. Bildkälla: Claude Paris/TT.

Beyoncé och Jay-Z

Power-duon Jay-Z och Beyoncé har inte bara skapat musik och uppträtt ihop genom åren, de har även haft en lång romans.

Artisterna träffades 1999 och var till en början hemlighetsfulla kring om de var mer än vänner eller inte. Men 2008 var det inte längre någon fråga om saken – då sa de nämligen "ja" till varandra vid altaret.

Trots rykten om otrohetsaffärer står paret än idag stadiga ihop. Tillsammans har de dottern Blue Ivy, 9, och tvillingarna Rumi och Sir, 4.

Jay-Z och Beyonce 2003. Bildlkälla: KEVORK DJANSEZIAN/TT.

Beyonce och Jay-Z 2019. Bildkälla: Joel C Ryan/TT.

Elton John och David Furnish

Artisten Elton John och filmskaparen David Furnish blev ett par 1993. De gifte sig 2014, när samkönade äktenskap blev lagligt i England.

"När vi gifte oss 2014 kändes det som att vi accepterades av världen. Att jag och David öppet får älska och förbinda oss till varandra, och att det uppmärksammas och firas, är vad som gör livet värt att leva", skrev Elton John i ett Instagram-inlägg 2017.

Paret har Zachary, 8, och Elijah, 6, tillsammans och lever med varandra än idag.

Elton John och David Furnish 2004. Bildkälla: KEVORK DJANSEZIAN/TT.

Elton John och David Furnish 2021. Bildkälla: Chris Pizzelo/TT.

John Legend och Chrissy Teigen

John Legend träffade Chrissy Teigen 2006 på inspelningen av hans musikvideo till låten "Stereo", där de spelade kära. Och det måste ha varit en passionerad inspelning, eftersom de inte kunde slita sig från varandra efteråt.

Enligt Time spenderade de nämligen natten tillsammans. Sedan tog det några månader tills de började dejtade.

Men sedan de gifte sig 2014 har det varit ett riktigt radarpar. Chrissy och John har barnen Luna, 5, och Miles, 3, tillsammans.

I oktober 2020 berättade Chrissy på Instagram att de förlorat deras tredje barn, något Nyheter24 tidigare rapporterat om.

Paret Legend-Teigen 2008. Bildkälla: DAN STEINBERG/TT.



Chrissy Teigen och John Legend 2020. Bildkälla: Evan Agostini/TT.

Ellen DeGeneres och Portia de Rossi

Komikern och programledaren Ellen DeGeneres träffade sin nuvarande fru Portia de Rossi 2004, och fyra år senare gifte de sig.

– Jag sprang in i Ellen under en fotografering för ungefär ett år sedan och jag tappade andan. Det har aldrig hänt mig förut, att jag träffat någon och upplevt alla dom känslor man hör om i låtar och läser i poesi, har Portia berättat i en intervju 2005 enligt Us Magazine.

Paret står stadiga tillsammans än idag.

Ellen DeGeneres och Portia de Rossi 2005. Bildkälla: LISA ROSE/TT.

Ellen DeGeneres och Portia de Rossi 2020. Bildkälla: Jordan Strauss/TT.

Will Smith och Jada Pinkett Smith

Skådespelarna Will Smith och Jada Pinkett Smith träffades 1994, när Jada gjorde en audition för rollen som Wills flickvän i serien "The Fresh Prince of Bel-Air."

Jada fick inte rollen, men hon vann prinsens hjärta. De började nämligen dejta året efter.

1997 gifte de sig och har med andra ord varit gifta i över två decennier. Paret är föräldrar till barnen Jaden, 23, och Willow, 20.

Will Smith och Jada Pinkett Smith 2002. Bildkälla: Stella Pictures.