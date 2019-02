John Lundvik och Bishara direkt till final i Melodifestivalen

Mello's fjärde och sista deltävling ägde rum i Lidköping och arenan var fylld med både konfetti och ballonger. Men bara för att det var sista deltävlingen betyder det ju inte att det är slut på det roliga efter detta. Nej, nästa vecka är det äntligen dags för Andra chansen. Där vi får se några av artisterna som blivit favoriter igen!

Årets programledare för Mello är Kodjo Akolors, Eric Saade, Sarah Dawn Finer och Marika Carlsson. Men alla fyra programledare har inte alltid varit närvarande vid alla deltävlingar, vilket blivit en snackis.

I kvällens deltävling var det Eric, Sarah och Marika som var på plats. Det var Kodjo som saknades. I ett inslag innan tävlingen drog igång ringde de andra programledarna Kodjo och han meddelade då att han var hemma och vabbade, eftersom hans "ungar var sjuka".

Några andra som gjorde susen ifrån sig var givetvis kvällens tävlande. Wow vilka framträdanden!

Kvällens tävlande och startordning

1. Pagan Fury – Stormbringer

2. Anton Hagman – Känner dig

3. Lisa Ajax – Turn

4. Arvingarna – I Do

5. Bishara – On My Own

6. Ann-Louise Hansson – Kärleken finns kvar

7. John Lundvik – Tot Late For Love

Efter första utgallringen av vilka som fick lämna tävlingen blev det Anton Hagman och Pagan Fury som landade på en sjätte- och sjunde plats.

Den andra utgallringen gav de klara beskeden och Ann-Louise slutade på en femte plats.

Andra chansen

De två bidrag som inte åkte helt ut ur tävlingen, utan som får en andra chans blev:

Lisa Ajax med bidraget "Torn" och Arvingarna med låten "I do".

Final

Och gladast ikväll var nog John Lundvik och Bishara som fick så pass många röster att de kvalade sig direkt till final i Melodifestivalen 2019.

Stort grattis och lycka till!

