Polisens förstärkning under bilträff: Drönare

På söndagen rapporterades två misstänkta våldtäkter under bilträffen. Under måndagsdygnet fortsatte stöket, och polisen har bland annat gjort över 400 beslag av alkohol och omhändertagit åtta personer för fylleri, varav en under 16 år. Därtill finns anmälningar om misshandel, skadegörelse, våldsamt motstånd samt flera fall av ringa narkotikabrott.

— Tisdag, onsdag och torsdag tror vi att det blir värre, säger Stefan Lund till SVT.

Inför slutet av evenemanget ska polisen därför öka kapaciteten med bland annat drönare.

Med anledning av den misstänkta våldtäkten har polisen tidigare gått ut med en uppmaning om att unga människor inte ska befinna sig i miljön sent på kvällarna.

"Vi uppmanar föräldrar att ifrågasätta om deras barn överhuvudtaget ska röra sig i Rättvik nattetid under de här dagarna och att i förekommande fall själva tillse att deras ungdomar inte råkar illa ut", skriver Stefan Lund, stationsbefäl i Rättvik, på polisens hemsida.