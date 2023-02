Bankrånarnas tid är helt förbi

Trippelrånet i Ullared 1992: I december rånade Militärligan Sparbanken, Föreningsbanken och postkontoret i ett bräde och kom över två miljoner kronor. Vid tillfället höll föraren vakt utanför i en van med en kulspruta monterad på biltaket.

Arlandarånet 2002: På flygplatsen rånades en transport när säckar med värdehandlingar och pengar lastades av från ett flygplan. Rånet är ett av de största i svensk kriminalhistoria med ett byte värt 44 miljoner kronor. Pengarna har aldrig återfunnits och 2017 preskriberades brottet utan att någon dömdes.

Gotabanken i Alby 1992: Under spektakulära former kunde rånarna med hjälp av en diamantborr ta sig genom taket och den 50 centimeter tjocka betongen in till bankvalvet. Trots att väktarna under tre dagar larmades gång på gång lyckades kuppen, som gav ett byte på omkring 30 miljoner.

930-miljonerskuppen 1990: Under rånet mot Gotabanken i Stockholm kom rånarna från Örnligan, bestående av bland andra Liam Norberg och Dragomir Mrsic, över bytet genom att övermanna två väktare i en värdetransportbil. Rånbytet på 930 miljoner i värdepapper och en miljon i kontanter räknas som det största i svensk historia.

G4S värdedepå 2009: Rånet blev snabbt världsnyhet när den stulna helikoptern landade på taket till G4S värdedepå i Västberga i Stockholm. Tre beväpnade män tog sig in genom att krossa en glaskupol på taket. Efter 32 minuter lämnade man depån och bytet, 39 miljoner kronor, dumpades på flera ställen innan helikoptern övergavs i Arninge, norr om Stockholm.