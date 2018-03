Rättegången mot Peter Madsen som misstänks för mordet på svenska Kim Wall är inne på sin fjärde dag.

Under fredagen kommer flera vittnen att höras, några av dem bakom stängda dörrar.

Ett av vittnena som har kallats är en man som varit praktikant i Peter Madsens verkstad sedan april 2017. I rätten berättade han om hur stressad Madsen, liksom resten av teamet, var inför den tänkta raketuppskjutningen, som Madsen dock blåste av bara två dagar innan. Vittnet berättade också hur frustrerad Madsen var efteråt.

Illustration av Peter Madsen i rätten. Bild: TT

Åklagaren ställde frågor om 10 augusti, då Kim Wall följde med Peter Madsen på en tur med ubåten, men även om Madsens intresse för kriminalböcker.



Under sommaren 2017 ska Madsen, enligt praktikanten, ha berättat särskilt om boken "Man jager et bæst og fanger et menneske" ("Man jagar ett odjur och fångar en människa" på svenska, reds. anm.) som han läste. I denna bok fanns det beskrivningar av dödande av människor. Madsen ska ha berättat om ett kapitel som handlade om när en död man hittades i ett avlopp.

Fick svara på frågor om ubåten

Åklagaren har också ställt frågor gällande ubåten, om vattenslangen brukar finnas där och om de alltid har med sig en kamera till ubåten. Åklagaren driver nämligen tesen att Peter Madsen planerade mordet på Kim Wall, och menar att Madsen tog med sig vattenslangen bland andra redskap för att han visste att han skulle utföra ett mord, vilket du kan läsa mer om här.

Även en kollega har sagt att Madsen drömde om det perfekta mordet och han ska ha delat med sig av sina mordplaner till sin älskarinna. Läs här om bevisen som ska fälla Peter Madsen för mordet på Kim Wall.

I kameran som har hittats har man inte funnit något minneskort, vilket åklagaren ställer sig frågande till.

Enligt praktikanten brukar inte vattenslangen vara med på ubåten, och skulle de behöva filma använder de mobiltelefonerna, skriver Aftonbladet.

Läs mer om det så kallade ubåts-dramat:

Här är Leif GW Perssons teori om vad som hände på ubåten

Kim Walls mammas stora sorg efter beskedet

Peter Madsens version: Kim Wall fick 70 kilo tung lucka i huvudet

Polisens nya fynd: Har hittat såg i närheten av Peter Madsens ubåt

Peter Madsen ska utredas för fler mordfall – i Sverige

Nya beviset mot Peter Madsen: Har filmer på äkta mord

Glöm inte att ladda ner vår app för att få full koll på de senaste nyheterna. Finns på Google Play och App Store.