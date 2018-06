Semester? Här är 5 lyxhotell som nu är riktigt billiga

Många hotell erbjuder fina rabatter under sommaren. Nedan listar vi 5 stycken 5-stjärniga hotell som just nu är kraftigt nedsatta i pris, i de bästa weekendstäderna i Europa. Om du sedan också bokar via Refunder får du återbäring på ditt köp.

Nedan listar vi 5 riktigt lyxiga hotell, i fem underbara weekendstäder.

1. Budapest, Corinthia Hotel Budapest

Vackra Budapest är uppdelad i två delar. Floden Donau separerar staden och skapar delarna Buda och Pest. Förutom fina byggnader kan du sitta på trevliga uteserveringar, gå på ungerskt bad, äta god mat - allt till en väldigt billig peng.



Detta hotell kan du till exempel boka i skrivande stund för 4 917 kronor* mellan den 23 juli till den 26 juli. Ordinarie pris är över 7 000 kronor och du får en återbäring på köpet genom Refunder! Här registrerar du dig på Refunder.

2. Prag, Le Palais Art Hotel Prague

Prag är likt Budapest en underbar stad på sommaren. Mycket vatten, uteserveringar, god mat och dryck. Genom Hotels.com kan du just nu spara över tusenlappen på detta hotell. Men glöm inte att registrera dig på Refunder för att få återbäring på köpet.



Tre nätter på detta 5-stjärniga hotell får du för endast 3 965 kronor*.

3. Warasawa, Hotel Bristol

Warsawa har de senaste åren blivit ett otroligt populärt resmål bland svenskarna. Hit åker du om du vill ha roligt till en billig peng. Du får tre nätter för 4 986 kronor* på 5-stjärniga Hotel Bristol som tidigare kostat 24 542 kronor. Via Refunder får du även pengar tillbaka på köpet.



4. Barcelona, Eurostars BCN Design

Åk till Barcelona och njut av tapas och sangria på kvällarna medan du strandhänger på dagarna. Just nu kan du få tre nätter för 4 170 kronor* på Eurostars BCN design. Glöm inte heller att boka via Refunder så får du pengar tillbaka efter köpet.

5. Lissabon, EPIC SANA Lisboa Hotel

Likt Barcelona kan du i Lissabon få både storstadskänslan som strandhänget. Staden som är byggd på sju kullar är även otroligt vacker så du kommer garanterat inte ångra att du tog dig hit. Det här 5-stjärniga hotellet får du för endast 4 857 kronor* här. Via Refunder får du också återbäring på köpet.



*Priserna kan ha ändrats efter artikelns publicering.