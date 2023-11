"Brist på kontinuitet är allsvenskans svaghet"

Allsvenska spelarlöner 2023: Han tjänar överlägset mest i Degerfors IF

Degerfors IF har under hela den gångna säsongen kämpat för sin överlevnad i botten av tabellen och kommer säsongen 2024 spela i Superettan. Nyheter24 har tagit en titt på lagets lönelista för att se vem som tjänat mest under året.