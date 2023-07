13/7 Internationella rock and roll-dagen

Internationella rock and roll-dagen firas den 13 juli

Varje år den 13 juli infaller den Internationella Rock and Roll-dagen. Här nedan kan du lära dig mer om temadagen och dess historia.



Hur firas rock and roll dagen den 13 juli?

På Internationella Rock and Roll-dagen hålls evenemang och konserter runt om i världen för att fira musikgenren och de ikoniska artisterna inom genren. Allt från nostalgiska tribute-konserter till nyare rockband som tar genren vidare, det finns något för alla rockfans att njuta av. Många radio- och TV-stationer ägnar även särskild uppmärksamhet åt rock and roll under denna dag genom att spela klassiska låtar och intervjuer med legendariska artister. Internationella Rock and Roll-dagen ger oss en möjlighet att hedra rock and rolls arv och betydelse i populärkulturen.

Rock and roll – historia

Rock and roll, som uppstod under 1950-talet i USA, har spelat en avgörande roll i utvecklingen av populärmusiken. Genom att kombinera olika musikstilar som blues, country och rhythm and blues skapades en helt ny och revolutionerande ljudbild. Artister som Elvis Presley, Chuck Berry, Little Richard och Jerry Lee Lewis blev snabbt ikoner och banbrytare inom genren. Rock and roll har inte bara präglat musikvärlden, utan även mode, konst och samhället i stort. Dess rebelliska anda och fokus på individuell uttrycksmöjlighet har inspirerat generationer av människor att utmana normer och gå sin egen väg. Det är en genre som fortsätter att locka både unga och gamla, och som har en tidlös kraft att förena människor över generationsgränser.

