28/7 Världshepatitdagen

Vad är hepatit?

Hepatit är en inflammation i levern som orsakas av virusinfektion eller som en följd av andra faktorer som alkoholmissbruk eller autoimmuna sjukdomar. Det finns olika typer av hepatitvirus, inklusive A, B, C, D och E. B och C är särskilt farliga eftersom de kan bli kroniska infektioner och leda till allvarliga komplikationer såsom leversvikt, skrumplever eller levercancer.

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) beräknas cirka 325 miljoner människor över hela världen vara smittade av hepatit B eller C. Det är viktigt att uppmärksamma att hepatitvirus kan spridas genom oskyddat sex, blodöverföringar, delade injektionsnålar, från mor till barn under förlossningen och genom smittat blodprodukter eller organtransplantationer. Trots att sjukdomen är mycket vanlig är den ofta tyst och många som är smittade är omedvetna om sin status.

Hur uppmärksammas hepatitdagen den 28 juli?

Världshepatitdagen uppmärksammas med evenemang och kampanjer som syftar till att öka medvetenheten om hepatit och främja förebyggande åtgärder. Organisationer, regeringar och samhällen tar initiativ för att sprida information om sjukdomen och erbjuda tester, vaccinationer och behandlingar.

Målet är att minska antalet nya infektioner och se till att alla som behöver det får tillgång till vård. I många länder erbjuds gratis eller rabatterade tester och vaccinationer på Världshepatitdagen för att uppmuntra människor att ta reda på sin status och skydda sig själva. Dessutom organiseras utbildningsprogram, seminarier och konferenser för att sprida kunskap om sjukdomens förebyggande och behandling.







