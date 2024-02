12 år efter skilsmässan – nu avslöjas det varför Linus och Jessica Wahlgren skilde sig

Linus Wahlgren ålder – hur gammal är han?

Linus Carl Henrik Wahlgren föddes den 10 september 1976. Det betyder att han hösten 2024 fyller 48 år.

Linus Wahlgren syskon – är han yngre än Pernilla Wahlgren?

Linus Wahlgren är yngst av alla syskon. Hans mamma Christina Schollin och pappa Hans Wahlgren fick nämligen tre barn innan det var dags för Linus att titta ut.

Christina Schollin och sonen Linus Wahlgren år 2010. Bildkälla: Stella Pictures.

Först ut var Linus storebror Peter Wahlgren (född 11 juli 1963), följt av Niclas Wahlgren (född 8 juli 1965) och sedan kom Pernilla Wahlgren. Hon föddes den 24 december 1967 – vilket innebär att hon vintern 2024 fyller 57 år. Därmed är alltså Linus Wahlgren yngre än Pernilla.



Pernilla Wahlgren ger Linus Wahlgren en puss 1984. Bildkälla: Stella Pictures.

Det skrev Christina Schollin i sitt raderade inlägg om Niclas Wahlgren

Musikal med Linus Wahlgren – vilka har han varit med i?

Linus Wahlgrens musikalvana sträcker sig tillbaka flera decennier. Debuten blev i Tjuren Ferdinand på Göta Lejon 1987. Efter det har han medverkat i ett tiotal musikaler. Han har bland annat spelat i Skönheten och odjuret, Rent, Avenue Q, Leva livet, Legally Blonde, Bullets over Broadway, The book of Mormon och Katt på hett plåttak.

Linus Wahlgren år 2020. Bildkälla: Anders Wiklund/TT Bild

Den 15 februari 2024 är det premiär för David Bowies första och enda musikal som har fått titeln Lazarus – och i huvudrollen ser vi Linus Wahlgren. Andra stjärnor i musikalen är bland andra Tove Styrke och Simon J Berger. Regin står Dramatenregissören Stefan Larsson för.

Vilka filmer har Linus Wahlgren varit med i?

Första rollen för Linus Wahlgren var i kultfilmen G – som i gemenskap 1987. Han har även gjort flera insatser som röstskådespelare till olika barnfilmer som Pokémon.

Filmer som Linus har synts i är bland annat Hundtricket, Mongolpiparen, Den utvalde, Göta kanal 2- kanalkampen, Irene Huss – Guldkalven och Scener ur ett äktenskap.

Linus Wahlgren år 2004. Bildkälla: Claudio Bresciani/TT Bild

Han har även varit med i flera av Sveriges mest kända och klassiska tv-serier så som Tre kronor, Rederiet och Morden i Sandham.

Var Linus Wahlgren med i Rederiet?

Ja, Linus Wahlgren var med i hela 85 avsnitt av långköraren Rederiet som följde de många intrigerna på båten M/S Freja och i familjen Dahlén.

Totalt gjorde SVT 318 avsnitt av den omåttligt populära serien. Andra stjärnor i såpan var Suzanne Reuter, Krister Henriksson, Johannes Brost, Bert-Åke Varg, Mikael Persbrandt, Per Morberg och Ola Forssmed.

I Rederiet spelade Linus Wahlgren karaktären Filip "FN" Norberg.

Linus Wahlgren som Filip "FN" Norberg i Rederiet. Bildkälla: SVT

– Rederiet var ju jättestort under några år och man fick enorm uppmärksamhet, berättade Linus Wahlgren i Över Atlanten 2021.

Han berättade att han och Ola Forssmed och lite andra skådisar bildade ett Rederiet-coverband som de döpte till Captain and the crew.

Idag verkar inte Linus jättestolt över bandet – men…

– Det var pengar till spritkassan, skämtade han i Över atlanten.

Vem är Linus Wahlgrens tidigare partner Jessica Wahlgren?

År 2001 träffades Linus Wahlgren och makeupartisten Jessica Wahlgren. Hur de träffades är faktiskt lite lustigt. Linus skulle ringa till tv-profilen Jessica Almenäs – men ringde till "fel" Jessica. Nämligen Jessica Wahlgren, har Hänt rapporterat.

De blev ett par och gifte sig år 2007 i Lidingö kyrka. Där sjöng hans syskon Pernilla och Niclas Wahlgren sången För din skull.

Jessica Wahlgren och Linus Wahlgren år 2005. Bildkälla: Stella Pictures.

Men i september 2012 skickade Linus och Jessica in en skilsmässoansökan, och sex månader senare var skilsmsäsan ett faktum.

En av anledningarna till att det inte höll mellan Linus och Jessica var de många bråken, något de öppet pratat om genom åren.

– Vi bråkade sönder. Vi kunde inte kommunicera, har hon berättat i sin podd Å andra sidan som hon har tillsammans med bästa vännen Hanna Hedlund.

År 2022 så gifte sig Jessica Wahlgren med det tidigare tennisproffset Magnus Norman. Idag heter hon därför Jessica Wahlgren Norman.

Har Linus Wahlgren flickvän?

Efter att Linus och Jessica Wahlgren separerade år 2012 så har Linus varit singel. När han gästade podden Livshjulet så berättade Linus att han använde dejtingappen Tinder – men att den gav honom ångest.

Oss veterligen är Linus Wahlgren fortfarande singel, och ingen annan är heller skriven i hans lägenhet i utkanten av Östermalm.

Har Linus Wahlgren barn?

Ja, Linus och Jessica Wahlgren fick två barn tillsammans. Dottern Linn föddes 2005 och år 2010 föddes sonen Colin.

Linus Wahlgren och sonen Colin år 2023. Bildkälla: Stella Pictures.

Har Linus Wahlgren Instagram?

Ja! Linus Wahlgren finns på Instagram. Du hittar honom under namnet @linuswahlgren