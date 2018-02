Under lördagskvällen kom det fram att Jessica Anderssons bidrag i Melodifestivalen, "Party Voice" hade läckts och sedan spridits i olika shlagerforum på nätet.



Nu visar det sig attbidrag "Cry" och Barbi Escobars "Stark", som ska framträdas av artisterna ikväll, också har läckts. Ävenbidrag "For you" som hon ska framföra under nästa lördags deltävling har spridits på nätet, enligt Aftonbladet

Bryter mot SVTs regler

De bidrag som är med i Melodifestivalen får enligt SVTs regler inte delas eller spelas upp innan artisten framfört låten i tävlingen. Om en artists delar sitt bidrag innan tävlingen, riskerar de att diskas. Därför var många oroliga när det kom fram att Jessica Anderssons bidrag hade spridits, tidigare idag.

SVT gick snabbt ut och försäkrade om att Jessica inte skulle diskas från kvällens tävling.

"Vi har konstaterat att låten inte avsiktligt har offentliggjorts av upphovspersoner, skivbolag eller artist", skriver tävlingsproducenten Christer Björkman till Expressen.



Bara kvinnliga deltagares bidrag som har läckts

Dotters, Barbi Escobars och Mariettes bidrag spreds på VK.com, Rysslands motsvarighet till Facebook, medan Jessica Anderssons bidrag spreds via appen Mega. I nuläget verkar det som att det bara är kvinnliga artisters bidrag som har spridits, enligt Aftonbladet.



VK-användaren som spridit Jessica Anderssons, Barbi Escobars och Dotters låtar menar att de också har Mariettes bidrag och hotar att sprida det innan nästa veckas tävling. Mariette är en av de artister som är tippad att hamna högst i årets tävling.

