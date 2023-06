Börsen ser ut att öppna svagt nedåt

Inför måndagens börsöppning har Viaplay vinstvarnat och bytt vd, från Anders Jensen till Jørgen Madsen Lindemann.

Under helgen har USA:s president Joe Biden skrivit på det lagförslag som häver det så kallade skuldtaket, efter förra veckans uppgörelse i kongressen. Och oljekartellen Opec har tillsammans med andra stora oljeländer – som Vladimir Putins Ryssland – beslutat att fortsätta strama åt oljeproduktionen. Bland annat har Saudiarabien erbjudit sig att dra ned sin produktion med en miljon fat per dag under juli månad.

Oljepriset lyfte efter uppgörelsen, men uppgången har kommit av sig något i måndagens tidiga råvaruhandel.

En oväntat stark jobbsiffra från USA i fredags bidrar samtidigt till att öka oron för fortsatta inflationsproblem i världens största ekonomi.

På valutamarknaden pressas den turkiska liran nedåt till nya bottenrekord mot dollarn sedan en ny turkisk regering, med Wall Street-veteranen Mehmet Simsek som finansminister, tillsatts av den omvalde president Recep Tayyip Erdogan.