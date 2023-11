Hatbrotten mot judar i Sverige ökar kraftigt

Över 1 400 människor, varav majoriteten civila, mördades i Hamas terrorattack den 7 oktober. Ytterligare över 200 – barn, kvinnor och äldre – togs som gisslan och fördes till Gaza. Israel har svarat med att invadera Gazaremsan där över 10 000 civila dödats, enligt Hamasstyret.

I Sverige har anmälningarna om hets mot folkgrupp med antisemitiska motiv ökat med 46 procent den senaste månaden, 57 stycken jämfört med 39 månaden innan.

— Det är en klar ökning som sammanfaller med hur det ser ut i andra länder. Man ser att det ökar överallt, säger Per Engström, sektionschef på Nationella operativa avdelningen (Noa) vid polisen.

I Malmö hittades på söndagen en bombattrapp och ett hakkors utanför en bostad, rapporterar Sydsvenskan.

— Vi kan se att det har gått från muntliga hot till mer handling. Det är både hatbrott där man uttrycker hets mot folkgrupp och en ökning av skadegörelse, men det mest anmärkningsvärda är att man nu börjar rikta in sig mot personer och söker upp dem där de bor, säger Engström.

Hamas terrorattack mot Israel firades med manifestationer på flera håll i Sverige. På bilden en kortege med hundratals bilar som körde genom Malmö den 8 oktober. Arkivbild.

Förenas i judehat

Hamassympatisörer och delar av den propalestinska rörelsen förenas i sitt judehat med nynazister.

— Vi ser två sidor som har enats, och man ser exempelvis högerextremister som deltar i propalestinska demonstrationer.

Det finns alltid en viss hotbild mot judiska inrättningar i Sverige. Sedan tidigare är hotet förhöjt med anledning av den höjda terrorhotnivån, men den senaste tidens händelser har förvärrat läget ytterligare, enligt Engström.

— Det är hotdrivande mot synagogorna och mot judiska personer. Det är ingen tvekan om att hotbilden har gått upp.

Polisen har därför skärpt sin bevakning av judiska inrättningar i storstäderna.

En muslimsk kvinna håller upp ett plakat mot antisemitism under en manifestation i Berlin den 20 oktober. Arkivbild.

Lavinartad ökning

Över hela Europa rapporteras om fler hatbrott mot judar. EU-kommissionen fördömde häromdagen de "extraordinära nivåerna" av antisemitiska incidenter.

I Frankrike, hemland för den största judiska befolkningen utanför Israel och USA, har fler incidenter följt på Hamas terrorattack än under hela förra året. Över 500 stycken har registrerats mellan den 7 och 30 oktober, rapporterar Politico. Från verbala påhopp och antisemitisk graffiti till dödshot och misshandel.

I Storbritannien har över 1 000 antisemitiska incidenter rapporterats sedan Hamas attack, jämfört med 160 under samma period i fjol, skriver The Guardian. I London uppger polisen 657 incidenter under oktober månad jämfört med 49 i fjol.

I Tyskland har en synagoga utsatts för ett brandattentat medan judar fått davidsstjärnor målade på sina dörrar. Från Spanien rapporteras att judiska butiker och synagogor attackerats och i Österrike har en judisk gravplats skändats.

Per Engström är sektionschef på Nationella operativa avdelningen. Arkivbild.

Muslimer utsatta

Också de islamofobiska hatbrotten ökar på flera håll. I London uppger polisen att 230 incidenter rapporterats under oktober, jämfört med 71 i fjol.

Organisationen Tell Mama, som kartlägger islamofobi i Storbritannien, uppger att muslimer attackerats på gatan och anklagats för att vara terrorister. I Surrey utreder polisen ett brandattentat mot ett islamiskt kulturcenter.

I Sverige har nio anmälningar om hets mot folkgrupp med islamofobiska motiv inkommit den senaste månaden, jämfört med sju månaden innan.

— Det är väldigt få ärenden. Vår uppfattning är att vi inte har någon större ökning på den sidan överhuvudtaget. Och vi har inte sett att det är samma typ av angrepp som mot judiska intressen, säger Per Engström.