Fynda bra gamingprylar – som är grymt billiga just nu

Det här vill du inte missa!

1. Nostalgi med SEGA



Med den här lilla konsolen får du 80 klassiska SEGA-spel. Perfekt för nostalgikern! Klicka hem den långt under tusenlappen här.

2. Playstation 4 i tuff design



Playstation 4 Slim kommer i ett mindre och lättare chassi med lägre strömförbrukning – med just det här får du dessutom med Call of Duty.

Och hur snygg är inte konsolen i den här tuffa designen? Nedsatt i pris just nu.

3. Tangentbord

Razer levererar turneringsklassad prestanda i det här tangentbordet. Det har mekaniska huvudbrytare, en belysning du själv kan ändra samt tangenter du kan anpassa till olika spel.

Kolla in det här. Just nu kan du klicka hem det för 1 590:-

4. En bra gamingstol

Den som har en stol som denna att vila på kommer att vara evigt tacksam. De finns i flera olika färger.

Kan kännas lite saftigt med sitt pris på 2 290:- men det är absolut värt det i längden.

5. Datorskärm



För bara 2 190:- får du en helt okej datorskärm. Grym upplösning och ett fantastiskt färgdjup! Spana in skärmen här.

6. Sega Mega Drive



För bara 599:- får du hela 80 nostalgiska och klassiska spel. Det lanserades förra året, så priset har sjunkit sedan dess. Kolla in konsolen här.

7. Datormus från Kingston



Den här datormusen blir din för knappt tre hundralappar just nu.

FPS-mus av proffsig kvalité, grym precision och snabb reaktionstid. Bra för både headshottaren eller Damage Per Second-spelaren.

8. Sphero Droid



Kontrollera den här lilla leksaken med din mobil. Låt den patrullera själv, eller styr den.

Star Wars-leksaken har en adaptiv personlighet som utvecklas medan ni leker, samt känner igen din röst och kan lyssna på kommandon.

En sjukt onödig, men rolig pryl helt enkelt! Du hittar den billigast här. Det bästa av allt är att den kan fyndas under tusenlappen just nu.

9. Fnatic Gear Tangentbord



Det här tangentbordet är testat av spelare och lovar den ultimata spelupplevelsen. Grym komfort, svarar snabbt på tryck och har extra USB-portar.

Det finns massa finesser i det här tangentbordet, läs mer om det här. Det bästa av allt är att det är riktigt billigt.

10. Nintendo DSi XL



Den här bärbara spelkonsolen från Nintendo kan just nu fyndas för långt under tusenlappen. Tänk vad kul att spela saker som Zelda eller Pokémon! Kolla in den här. Konsolen finns i flera olika färger.

11. Litet kylskåp



Om din vanliga kyl inte duger, eller är "för långt bort" så är det värt att satsa på en minikyl. Vanligtvis kan de vara ganska dyra, men just den här ligger på en prislapp under tusenlappen!

Artikeln presenteras i samarbete med Prisjakt.nu!

Prisjakt.nu är Sveriges ledande sajt för prisjämförelser. Hos Prisjakt kan du hitta bästa pris på tiotusentals produkter!

Du kan också använda deras bevakningstjänst för att hålla koll på när saker du vill köpa går ner i pris eller är på rea.