Antingen älskar du teknik och allting som hör till, eller så känner du någon med just det intresset. Kanske en gamer? Då har vi prylarna för dig.

1. Tangentbord



Razer levererar turneringsklassad prestanda i det här tangentbordet. Det har mekaniska huvudbrytare, en belysning du själv kan ändra samt tangenter du kan anpassa till olika spel.

Kolla in det här. Just nu kan du klicka hem det för

2. Playstation 4



Playstation 4 Slim kommer i ett mindre och lättare chassi med lägre strömförbrukning – med just det här får du dessutom Call of Duty på köpet!

Och hur snygg är inte konsolen i den här tuffa designen? Nedsatt i pris just nu.

3. Sega Mega Drive



För bara 599:- får du hela 80 nostalgiska och klassiska spel. Det lanserades förra året, så priset har sjunkit sedan dess. Kolla in konsolen här.

4. Nintendo DSi XL



Den här bärbara spelkonsolen från Nintendo kan just nu fyndas för långt under tusenlappen. Tänk vad kul att spela saker som Zelda eller Pokémon! Kolla in den här. Konsolen finns i flera olika färger.

5. Apple TV



Med Apple TV kan du streama film, musik och bilder till din teve, och appar som Netflix och HBO finns i tevens inbyggda appstore. Här köper du den till nedsatt pris.

6. Bra högtalare från JBL



"Fantastisk prestanda både i ljud och batteritid", lyder en användarrecension av den här högtalaren från JBL. Här är den nedsatt till 1 447:- .

7. Den populära polaroidkameran



Klicka hem den här söta polaroidkameran från Fujifilm här, den är nedsatt till 696:-

8. Xbox



Microsoft har nu släppt nya Xbox för en tid sedan och den är föga förvånande riktigt populär. Här hittar du den billigast – för blir den din.

9. Robotdammsugare



Har du funderat på att slå till på en robotdammsugare – det är ju trots allt inte speciellt kul att dammsuga själv.

Då borde du passa på att köpa denna prisvärda robot, som just finns att klicka hem för 1 990:-

10. Datormus för gaming



Satsa på en bra datormus för den ultimata spelupplevelsen. Åsikterna må vara delade kring den här musen, men många älskar den.

Just nu under 500 spänn. Här hittar du den till nedsatt pris.

11. Wonderboom



Den här prisvinnande högtalaren må vara liten – men har ett kraftfullt ljud till ett billigt pris.

Perfekt för sommaren eftersom den till och med är vattentät. Finns i flera färger och blir din för bara 699:-

12. Liten TV-skärm



Denna TV-skärm från Philips har full HD och LED – du kan du fynda här för 1750 kronor!

13. Smart märkesklocka



En smart klocka kan hålla koll på så mycket. Den här kommer från designern Michael Kors, och har alla funktioner i ett snyggt utseende.

Teknik och mode i ett! Om du klickar hem den idag så sparar du över 1 000 spänn.

14. Populärt headset under tusenlappen



Det här trådlösa gamingheadsetet med inbyggd mikrofon är inte bara snyggt – det är bra också. Och nedsatt i pris! Kan det bli bättre? Här hittar du det billigast.



