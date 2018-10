20 prylar som hjälper dig att plugga till högskoleprovet

Kaffe, stressboll, snacks och andra prylar kommer garanterat hjälpa dig att plugga till högskoleprovet. Spana in denna lista för att få upp motivationen och energin.

1. Espressomaskin

Vem vill inte dricka lyxigt kaffe på morgonen innan pluggdagen drar igång? Den här espressomaskinen kan du köpa här för bara 499 kronor.

2. Rullande väckarklocka

Det är inte alltid lätt att komma upp på morgonen. Den här väckarklockan rullar iväg när den ringer, vilket gör att du tvingas stiga upp för att stänga av den. Hemskt, men effektivt och ger någon extra pluggtimme! Här hittar du klockan.

3. Fidget cube

Har du svårt att koncentrera dig borde du testa en fidget cube, som är en vidareutveckling av en fidget spinner. Den har knappar, switchar och kulor som gör att du kan sysselsätta fingrarna utan att störa andra. Köp den här för 99 kronor.

4. FILA ryggsäck

Packa väskan innan och var redo med pennor, sudd, snacks och dryck. Denna kommer från FILA och är en toppsäljare just nu.

5. Ryggsäck Jack&Jones

Denna ryggsäck hittar vi på topplistan hos Jack&Jones. Perfekt att ha med snacks och dryck, här finns denna att köpa.

6. Trådlösa lurar

Gör som över 15 000 andra har gjort. Ta del av den här dealen där du får ett par trådlösa hörlurar för 199 kronor istället för 899 kronor. Perfekt att ha när du pluggar utan en sladd som hänger i vägen.

7. Powerbank

En powerbank är alltid bra att ha nära till hands, och varför inte ha en riktigt gullig? Den här enhörningen hittar kan du köpa här.

8. Snug rug

När du vill mysa under filten i soffan och samtidigt plugga behöver du en sådan här filt. Den har ärmar, vilket gör att du kan göra saker med armarna samtidigt som du är insvept i filten. Klicka hem den här.

9. Trådlös laddning

Glöm trassliga kablar! Trådlösa laddare är det nya. Den här är nedsatt med 75 procent just nu och kan klickas hem under hundringen. Perfekt när du vill lyssna på musik i lurarna och samtidigt ladda under långa pluggdagar.

Du som har en äldre mobiltelefon kan också få den trådlösa laddningen att fungera!

10. Ett flak energidryck

En nödvändighet för att hålla koncentrationen. Här kan du slå till på ett helt flak – du hittar massor av sorter att välja på. Tänk bara på att de innehåller mycket koffein.

11. Stressboll

Känner du dig nervös inför kommande prov? Klicka då hem en stressboll att använda på provet eller innan, dessa finns här för 49 kronor.

12. Innerväska

Håll allting i väskan organiserat med den här smarta innerväskan. Den har många olika fack och går dessutom att flytta mellan olika väskor. Väskan kostar 149 kronor och du hittar alla färger här.

13. Klocka från Gant

Högskoleprovet går på tid, och varje uppgift har du inte så mycket tid att klara på. Så vad är då bättre än att ha en klocka på armen att hålla koll med? Här finns denna från Gant nu nedsatt i pris.

14. Bluetooth-termos

Det är viktigt att dricka tillräckligt med vatten, och med den här termosen kan du hålla koll på exakt hur mycket du dricker genom att synka den med din telefon. Termosen är nedsatt i pris här.

15. Fårskinnstofflor

Ett par mjuka, sköna fårskinnstofflor är perfekta att gå runt i hemma när du pluggar. Fynda dem med 60 procents rabatt här.

16. Smart Watch Android

Smart Watch för Android och iPhone – 14 funktioner som hjälper dig i din aktiva vardag. Nu 67 procent nedsatt här. Håll koll på både puls och klocka när du pluggar för fullt.

17. En mugg att ta med



Drick kaffe innan provet – gärna i en mugg som går att ta med. Du hittar termosmuggen med Star Wars-motiv här och den gulliga muggen till höger här.

18. Proteinbars

En riktig lifesaver på eftermiddagen när man har slut på energi. Här kan du klicka hem proteinbars både per styck och i storpack!

19. Skjortor från U.S Polo



En absolut klassiker i garderoben. Här kan du köpa en skjorta från U.S Polo för 299 kronor. Något som brukar göra att man blir mer säker är att känna sig stiligt. Klä dig till provet i en snygg skjorta.

20. Godis



Att sitta och plugga går alltid lite lättare med något gott att smaska på bredvid. Här hittar du massor av både populärt och ovanligt godis – både per styck och i stora lådor!

Lycka till på provet!