Älskar du inredning? 18 klassiker att investera i under Black Friday

Black Week och Black Friday har exploderat runt om i världen. Då gäller det att klicka hem sakerna du har spanat in. Här listar vi 18 lyxiga inredningskap att fynda.

1. Sittpuff med guldkant

Hur magiska är inte dessa sittpuffar med guldkant som blänker? Vi på redaktionen älskar dem, här finns de att köpa hos Confident Living.



2. Forms stol House Doctor



De här stolarna från House Doctor och ligger på topplistan. Går du in här hittar du dem redan nu nedsatta, till 899 kronor.

3. Rund spegel House Doctor

Även denna spegel kommer från House Doctor, och toppar listorna. Får rummet att kännas större och varmare. Här finns den redan nu nedsatt.

4. Fjäderlampa EOS

Fjäderlampan har tagit världen med storm. Denna finns i tre olika färger och blir din här nedsatt i pris!





5. Sidobord i Metall



Det är detaljerna i ett rum som gör det. Stapla coffee table books och färska blommor på ett stilrent bord. Här finns det att köpa från Confident Living.



6. Sammetssoffa 2-sits







Drömmer du om en ny soffa? En möbel man spenderar mycket tid i och som sätter stor prägel på rummet. Denna kommer från Jotex, finns i fem olika färger och blir din här för 6 999 kronor. Färgerna är fantastiska.



7. Lampa från Manola

Årets trendigaste lampa, och enligt ryktet kommer trenden vara lika het nästa år. Den finns att köpa här!

8. Sidobord i marmor och mässing

Helt enkelt ett drömbord, det finns både i vit och svart marmor. Här finns det att köpa för 7 895 kronor.



9. Billig sittpuff

Vi kan inte låta bli att även tipsa om de här sittpuffarna från Jotex. De finns i sex olika färger, här för 499 kronor.



10. Lyxig stol från Confident Living

Stol i robust alm som ger hemmet en vacker kontrast. Passa på att köpa under Black Week. Här finns stolen.



11. Ekologiskt 2-delars påslakanset

Njut av mjuka lakan i vackra färger. Ekologiskt med 2-delar här för endast 399 kronor. Eftersom man spenderar så mycket tid i sängen ska den vara magiskt skön.

12. Hörnhylla till badrummet

Den perfekta lösningen, en snygg hörnhylla att ha i duschen i metall. Bli av med alla produkter som står på golvet. Här finns den att köpa för endast 349 kronor.

13. Stilren Stringhylla

Stringhyllan är en klassisk design och en perfekt hylla som skapar en stilfull känsla. Passa på att köpa en hylla under Black Friday. Spana in vilka olika färger och former som finns här.

14. Mörkblå sammetsmatta

Sammetsmatta i mörkblått som ger rummet mer djup och värme. Hur snyggt att matcha till mörka möbler? Mattan finns i fler färger och storlekar här, ett perfekt köp att unna sig under Black Friday.

15. Populär lampa från Flos

Stilren designerlampa från Flos. Denna finns här redan nedsatt med 700 kronor. Placera den vid sängen eller vardagsrummet, med det mjuka ljuset.

16. Lounge fotölj

Det kan vara den snyggaste fotöljen vi sett. Den finns i fler sofistikerade färger och blir din här! Ett perfekt kap inför Black Friday.

17. Brandsläckare från Solstickan

En detalj till hemmet som man kanske inte tänker på. Men alla behöver en hemma, så varför inte ha en snygg? Den kommer från Solstickan och blir din här för 795 kronor.

18. Spirit Spegeln

Vi ser den allt mer på inredningsbloggar och magasin. Spegeln gör hela rummet, den finns i både guld och svart och här blir den din.



Gå in här för att spana in fler lyxiga inredningskap du inte får missa!