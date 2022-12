Brittney Griner snart hemma i USA igen

Bakgrund: Brittney Griner-fallet 17 februari: Griner grips på en flygplats i Chimki, utanför Moskva, när hon anländer från USA. Griners och hennes advokaters förklaring är att cannabisoljan hamnat i bagaget på grund av slarvig packning och att hon har cannabis utskrivet av läkare som smärtlindrande. 1 juli: Rättegången mot Griner inleds. 7 juli: Griner erkänner sig skyldig till narkotikabrott. 28 juli: USA:s utrikesminister Antony Blinken säger att USA erbjudit Ryssland en uppgörelse där Griner och en annan fängslad amerikan, spiondömde Paul Whelan, släpps i utbyte mot den ryske vapenhandlaren Viktor But. 29 juli: Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov öppnar för en eventuell fångutväxling. 4 augusti: Griner döms till nio års fängelse för narkotikabrott. 15 augusti: Griner överklagar fängelsestraffet, rapporterar ryska medier. 25 oktober: Överklagan avslås. 9 november: Den amerikanska basketstjärnan flyttats till en straffkoloni. "Vi har ingen information om hennes aktuella position eller slutdestination", säger hennes advokater i ett uttalande. 17 november: Griner börjar avtjäna sin dom på en straffkoloni i Mordvinien, cirka 35 mil öster om Moskva. 18 november: Rysslands vice utrikesminister Sergej Ryabkov säger att han hoppas på en fångutväxling med USA. 29 november: Ryabkov bekräftar att en överenskommelse fortfarande är möjlig före årets slut. 8 december: Griner släpps i utbyte mot vapenhandlaren Viktor But.

Enligt Washington Post kommer den dubbla OS-mästaren Brittney Griner att landa i San Antonio i Texas där hon ska genomgå hälsokontroller på sjukhus och återförenas med sin familj.

Biden tackade på torsdagen den tjänstemän som arbetat med fallet liksom Förenade Arabemiraten som fungerat mellanhand i fångutbytet.

Att Griner släpptes på torsdagen, efter nästan tio månader i ryskt förvar, kunde bara ske då USA samtidigt släppte vapenhandlaren Viktor But, som går under smeknamnet "Dödens köpman". But dömdes 2011 i en amerikansk domstol för att ha planerat att sälja vapen till Farc-gerillan i Colombia, och avtjänade för tillfället ett 25-årigt fängelsestraff i Illinois, USA.

— Det här är en dag som vi har arbetat mot under lång tid, sade Biden.

But anlände till Moskva sent på torsdagen, rapporterade ryska statligt stödda nyhetsmedier.

WNBA-stjärnan Brittney Griner hälsas välkommen hem under nattens NBA-match mellan Portland Trail Blazers och Denver Nuggets.

I ett filmklipp som delats av ryska medier ser man hur Griner och But passerar varandra på landningsbanan på en flygplats i Förenade Arabemiraten.

USA:s förhoppning var att även en annan fängslad amerikan skulle ingå i utbytet. Men Paul Whelan, som greps 2018 och två år senare dömdes till 16 års fängelse i Ryssland för spionage, är fortsatt frihetsberövad.

I en telefonintervju med CNN från den avlägsna straffkolonin där han sitter fängslad sade Whelan att han var mycket besviken över att Bidens regering inte hade gjort mer för att säkra hans frigivning.