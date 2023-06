Så har läktarvåldet minskat utomlands

Fakta: Läktarskandalen – detta har hänt 28 maj: Stockholmsderbyt mellan Djurgården och AIK avbryts i slutminuterna efter att bengaler kastas in från AIK-sektionen. Dessutom ekar smällar från bangers på Tele2 arena och maskerade personer försöker ta sig in på planen. Polis – och polishundar – konfronterar huliganerna där det även blir handgemäng. Efter cirka en timmes avbrott – och när mer än halva AIK-sektionen är tömd – spelas de resterande minuterna av matchen klart. 29 maj: Svenska fotbollförbundet (SvFF) startar en haverikommission. Till kommissionen har intresseorganisationen Svensk elitfotboll (Sef), arenaägaren, matchdelegater, polismyndigheten och de berörda föreningarna bjudits in för att samtala om hur man ska undvika att en liknande händelse inträffar i framtiden. Justitieminister Gunnar Strömmer (M) meddelar att han kommer att ha ett möte med Svff för att diskutera det inträffade. AIK:s lagkapten Alexander Milosevic vägrar kritisera de egna fansen, något som får kritik från idrottsminister Jakob Forssmed (KD). 30 maj: De fem allsvenska storklubbarna (AIK, Hammarby, Djurgården, Malmö FF och IFK Göteborg) har ett extrainsatt säkerhetsmöte. Tillsammans med Sef vill man hitta sätt att undvika liknande händelser i framtiden. SvFF:s ordförande Fredrik Reinfeldt uttalar sig om skandalen och om vad han ämnar säga i mötet med justitieministern: "Vi tänker säga att vi vill ha en tillämpning av en lagstiftning som ska stödja vår exkluderingsstrategi." 31 maj: Statsminister Ulf Kristersson (M) och herrlandslagets förbundskapten Janne Andersson fördömer händelserna under derbyt. 2 juni: Representanter från regeringen, SvFF och polisen ska träffas för att diskutera en väg framåt.

+ England har historiskt haft stora problem med fotbollsrelaterat våld. Det utbredda våldet mellan supportrar ledde till att regeringen under slutet av 1980-talet utformade en lagstiftning specifikt riktad mot fotbollsrelaterat våld.

Precis som i Sverige delas straffen ut till individer som gör sig skyldiga till brott. Personer som gör sig skyldiga till någon form av fotbollsrelaterad brottslighet kan stängas av i upp till tio år. För att identifiera personerna används övervakningskameror både på och utanför arenorna, samt så kallade "spotters" som håller koll på specifika supportergrupperingar för att identifiera personer som bryter mot reglerna.

Våldet på läktarna har minskat drastiskt sedan firmornas storhetstid och enligt den brittiska regeringens statistik över gripanden har de stadigt gått nedåt även under 2010-talet. Efter coronapandemin blev det dock ett uppsving.

+ Italien har gått en annan väg för att stävja våldet på läktarna. Biljetterna till matcherna är personliga och kan enbart köpas mot uppvisande av id. Men även på de italienska arenorna är det övervakningskamerorna som hjälper till att identifiera de som bråkar.

— När man får ett besöksförbud så måste man se till att det efterlevs. Så när det pågår en match för ditt lag så ska du anmäla dig hos prefekturen eller polisstationen, säger SVT:s Italien-korrespondent Jennifer Wegerup i Aktuellt.

Den som bryter mot detta riskerar fängelse i upp till tre år. Våldet på läktarna är därför inte lika utbrett som det en gång varit. I stället har det letat sig ut genom ultras-grupper som slåss bortom arenornas strålkastarljus.

+ Spaniens strategi för att få bort läktarvåldet skiljer sig från både Italien och England. De spanska regelverken riktar in sig på klubbarna snarare än individerna.

Om supportrar som kan kopplas till en specifik klubb är inblandade i bråk eller liknande kan det resultera i poängavdrag, böter eller tomma läktare för klubben i fråga.

Spanien hade stora problem med läktarvåld under 1990-talet. Ultras-grupper slogs ofta med varandra under matcherna. Våldsamheter på matcher är inte lika vanligt längre, däremot har rasism på läktaren varit i fokus på sistone. Valencia fick till exempel böta omkring 300 000 kronor och stänga delar av sin läktare efter att supportrar nyligen uttryckt sig rasistiskt mot Real Madrid-stjärnan Vinícius Júnior under en match.

Precis som i England fick våldet ett uppsving efter pandemin.