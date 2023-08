Golfstjärnan avslutar därmed sin bästa PGA-säsong med karriärens hittills största seger.

25-åringen gick den fjärde rundan i Atlanta på 63 slag, sju under par, och slutade på totalt 27 under par. Han pressades av Xander Schauffele som hade 62 slag på söndagen och totalt 22 under par.