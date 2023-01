Här är konsertåret 2023

Från 31/12 2022: Jill Johnson: ”Simply the best”-showen spelas både på Cirkus i Stockholm (där den inleds) och på Draken i Göteborg under större delen av året

5/1: Avantgardet, nypremiär på Plan B i Malmö

7/1: Pale Honey, Pustervik i Göteborg

7/1: Swarm + Holy life + Fogteeth, Debaser i Stockholm

7/1: Malena Ernman, Klockaregården i Tällberg. Spelar även på Mimers i Kungälv den 11/2

12/1: B Young, Debaser i Stockholm

12/1: José González, Stora Teatern i Göteborg. Spelar även på UKK i Uppsala 30/1 och på Cirkus i Stockholm 31/1

12/1: Vargas & Lagola, Katalin i Uppsala. Spelar även på Sara Kulturhus i Skellefteå 13/1 och på Quality Hotel i Sundsvall 14/1

12/1: Dr Hook, Konserthuset i Västerås. Spelar även på Råda Rum i Mölnlycke 13/1 och på Slagthuset i Malmö 14/1

13/1: The Baboon Show, Debaser i Stockholm. Spelar även på Pustervik i Göteborg 14/1

17/1: Bruce Dickinsons “An evening with Bruce Dickinson (spoken word)”, Lilla Cirkus i Stockholm. Uppträder även på Slagthuset i Malmö 20/1

20/1: Alestorm + Gloryhammer + Windrose + Rumahoy, Fryshuset i Stockholm

20/1: Joel Alme, Debaser i Stockholm. Spelar där även den 21/1 samt på Pustervik i Göteborg 2 och 4/2

21/1: Daniela Rathana, Konserthuset i Gävle

21/1: Jennie Abrahamson, Acusticum i Piteå. Spelar även på Norrlandsoperan i Umeå 21/1 och på Kulturhuset i Stockholm 27/1

22/1: Karnivool, Valand i Göteborg. Spelar även på Nalen Klubb i Stockholm 23/1

22/1: Loyle Carner, Berns i Stockholm

23/1: Revocation + Goatwhore + Alluvial + Creeping death, Valand i Göteborg

24/1: Apocalyptica & Epica, Berns i Stockholm

24/1: DVSN, Münchenbryggeriet i Stockholm

25/1: Purpendicular feat. Ian Paice, turnépremiär på KB i Malmö

25/1: Ramón, Bar Brooklyn i Stockholm

25/1: Randy Newman, Lilla Cirkus i Stockholm

26/1: Ossler, Plan B i Malmö. Spelar även på Vega Bryggeri i Göteborg 26/1 och Hus 7 i Stockholm 27/1

26/1: Tommy Körberg, nypremiär för ”Grand finale” på Lorensbergsteatern i Göteborg

26/1: Laibach, Pustervik i Göteborg. Spelar även på Lilla Cirkus i Stockholm 31/1

26/1: Goat, Plan B i Malmö. Spelar även på Slaktkyrkan i Stockholm 27/1

28/1: Viagra Boys, gör ett stopp hemma i Annexet i Stockholm under världsturnén

26/1: Les Big Byrd, Debaser i Stockholm. Spelar även på Pustervik i Göteborg 28/1

27/1: Sabaton, turnépremiär i Sporthallen i Övertorneå

27/1: Norlie & KKV, turnépremiär i Slagthuset i Malmö

27/1: Dungen, turnépremiär i Pustervik i Göteborg

27/1: Bob Hund, nypremiär för ”Den overkliga sanningen om Bob Hund” på Idunteatern i Umeå

27/1: Trivium + Heaven shall burn + Obituary + Malevolence, Fryshuset i Stockholm

27/1: Christian Kjellvander, Teatern i Landskrona

28/1: A Place to Bury Strangers, Plan B i Malmö. Spelar även i Slaktkyrkan i Stockholm 31/1

28/1: Palaye Royale, Fryshuset i Stockholm

30/1: Weyes Blood, Berns i Stockholm

30/1: Anastacia, Trädgårn i Göteborg

31/1: Kane Brown, Berns i Stockholm

31/1: Old Sea Brigade, Bar Brooklyn i Stockholm. Spelar även på Pustervik i Göteborg 2/2

1/2: Leprous + Kalandra + Monuments, Pustervik i Göteborg. Spelar även den 17/3

2/2: INVSN, Debaser i Stockholm. Spelar även på Plan B i Malmö 3/2 och på Oceanen i Göteborg 4/2

3/2: Anna Ternheim, turnépremiär på CCC i Karlstad

3/2: Takida (+ Hardcore Superstar + Royal Republic + Nicke Borg), turnépremiär i Saab Arena i Linköping. Spelar sedan på sex arenor i Sverige under februari.

3/2: Manowar, Partille Arena i Göteborg

3/2: Champions of Rock, turnépremiär på Löfbergs Lila Arena i Karlstad

3/2: Petter, turnepremiär på Idunteatern i Umeå

3/2: Hyd, Hus 7 i Stockholm

3/2: Wallows, Fryshuset i Stockholm

3/2: The Hanged Man, Oceanen i Göteborg. Spelar även på Babel i Malmö 4/2

4/2: The Latin Kings, nypremiär på The Tivoli i Helsingborg

4/2: Fireboy, Fållan i Stockholm

5/2: Sqürl (Jim Jarmusch & Carter Logan), Södra Teatern i Stockholm

5/2: Tamino, Debaser i Stockholm

5/2: Turmion Kätilöt, Hus 7 i Stockholm. Spelar även på Valand i Göteborg 6/2

6/2: Dream Theater, Annexet i Stockholm

6/2: Jedi Mind Tricks, Debaser i Stockholm. Spelar även på Pustervik i Göteborg 7/2

6/2: Sticky Fingers, Berns i Stockholm

7/2: 10cc, Lorensbergsteatern i Göteborg. Spelar även där den 8/2, i Jönköping 9/2, på Konserthuset i Stockholm 10/2 och på Slagthuset i Malmö 13/2

7/2: Accept, Fryshuset i Stockholm. Spelar även på Trädgårn i Göteborg 8/2

8/2: The Rose, Fryshuset i Stockholm

9/2: Aitch, Fryshuset i Stockholm

10/2: The Kooks, Annexet i Stockholm

10/2: You Thant, Plan B i Malmö

10/2: Alphaville, turnépremiär i Åhaga i Borås

10/2: Den Svenska Björnstammen, turnépremiär på Mejeriet i Lund

10/2: "Michael – The magic of Michael Jackson". Turnépremiär på Flygeln i Norrköping och spelas också på Jönköpings konserthus 11/2, Kalmarsalen i Kalmar 12/2, Lorensbergsteatern i Göteborg 13/2 och på Göta Lejon i Stockholm 14/2

10–11/2: Totalgalan – Ögir will Arise (Charta 77, Coca Carola, Big Fish, No Fun At All, Köttgrottorna, Sir Reg med flera), Frimis Salonger i Örebro

11/2: Ice Nine Kills, Fryshuset i Stockholm

11/2: Stockholm Extreme Sounds (Unanimated, Wormrot, Defleshed, Grand Cadaver med flera), Hus 7 i Stockholm

16/2: Röyksopp, Cirkus i Stockholm

16/2: The Halo Effect, Debaser i Stockholm. Spelar även på Pustervik i Göteborg 17/2 och på KB i Malmö 18/2

16–18/2: Future Echoes (Steve Lillywhite, Carpet Dime, Malin Andersson, Edvin Bergsland med flera), Norrköping

16/2: Port Noir, Hus 7 i Stockholm. Spelar även på Musikens Hus i Göteborg 18/2

17/2: Smokie, turnépremiär i Tonhallen i Sundsvall

17/2: Hooja, turnépremiär på Härnösand Arena i Härnösand. Spelar även på Brännbollsyran i Umeå och på Gröna Lund i Stockholm i juni

17/2: Amanda Tenfjord, Nalen Klubb i Stockholm

17/2: Mad Invasion feat. Mikkey Dee, KB i Malmö

18/2: Chase & Status, Slaktkyrkan i Stockholm

19/2: Johnny Logan, Lorensbergsteatern i Göteborg och Göta Lejon i Stockholm 20/2

19/2: American Aquarium, turnépremiär i Tryckhallen i Falkenberg

20/2: Keshi, Annexet i Stockholm

20/2: The Brian Jonestown Massacre, Pustervik i Göteborg. Spelar även i Slaktkyrkan i Stockholm 21/1 och i Moriska Paviljongen i Malmö 23/2

21/2: Pixies, Cirkus i Stockholm

21/2: Lamb of God + Kreator, Annexet i Stockholm

22/2: Johnossi, Turnépremiär på Cirkus i Stockholm

22/2: Headie One, Fryshuset i Stockholm

22/2: Stella Explorer, Kristallen i Stockholm. Spelar även på Pustervik i Göteborg 24/2 och på Mejeriet i Lund 25/2

23/2: Molly Hammar, turnépremiär för vårturnén “All my friends“ på Cirkus i Stockholm.

23/2: Manifestgalan, Pustervik i Göteborg

24/2: Nestor, turnépremiär på Nöjesfabriken i Karlstad

24/2: Sara Parkman, turnépremiär på Umefolk i Umeå

24/2: Imonolith, Hus 7 i Stockholm

24/2: Dina Ögon, Pustervik i Göteborg. Spelar även på Debaser i Stockholm 25/2 och Mejeriet i Lund 11/3

25/2: Katatonia & Sólstafir, Fryshuset i Stockholm

25/2: Masta Ace & Marco Polo, Fasching i Stockholm

25/2: VNV Nation, Trädgårn i Göteborg

25/2: Lee Fields, Pustervik i Göteborg och på Fasching i Stockholm 26/2

26/2: Rina Sawayama, Berns i Stockholm

26/2: Henry Rollins, Stenhammarsalen i Göteborg. Han framför även sin spoken word-föreställning på Göta Lejon i Stockholm 27/2 och på Palladium i Malmö 28/2

26/2: D-Block Europe, Fryshuset i Stockholm

26/2: Geoff Tate, Valand i Göteborg. Spelar även i Slaktkyrkan i Stockholm 5/3

26/2: Lars Bygdén, Dynamo i Norrköping

26/2: Dirty Honey, Pustervik i Göteborg

27/2: Father John Misty, Pustervik i Göteborg. Spelar även på Cirkus i Stockholm 28/2

27/2: Devin Townsend, Cirkus i Stockholm. Spelar även på Pustervik i Göteborg 28/2

27/2: Erra + Silent Planet + Invent Animate + Sentinels, Fryshuset Klubben i Stockholm

28/2: Samara Joy, Fasching i Stockholm

28/2: Tommy Nilsson, turnépremiär för "Öppna din dörr" i Eslövs kyrka. Turnén gör sedan stopp på 35 platser i Sverige, från Malmö i söder till Sollefteå i norr.

28/2: Don Broco & Sleeping with sirens, Debaser i Stockholm

1/3: Robbie Williams, Avicii Arena i Stockholm 1 mars

1/3: First Aid Kit, Scandinavium i Göteborg. Spelar även på Malmö Arena 3/3 och på Avicii Arena i Stockholm 4/3

1/3: Weird Al Yankovic, Cirkus i Stockholm

1/3: Jesse Malin (+ Tommy Stinson), Mejeriet i Lund och Bar Brooklyn i Stockholm 2/3

1/3: Scott Stapp, Pustervik i Göteborg och Berns i Stockholm 4/3

1/3: Blind channel, Fryshuset Klubben i Stockholm

1/3: Sainté, Under Bron i Stockholm

1/3: Raye, Debaser i Stockholm

1/3: Girl Scout, turnépremiär på Hus 7 i Stockholm

1/3: Steve n’ Seagulls: Turnépremiär på KB i Malmö 1 mars

3/3: Måns Zelmerlöw, turnépremiär på Acusticum i Piteå

3/3: Gävle Rock Out (Battle Beast med flera), Gasklockorna i Gävle 3

3/3: Frazey Ford, turnépremiär på Nalen i Stockholm

3/3: The Minds of 99, Moriska Paviljongen i Malmö och The Tivoli i Helsingborg 4/3

3/3: Battle Beast, Katalin i Uppsala och The Tivoli i Helsingborg 5/3

4/3: ”Queens – a tribute to the music of Queen”, turnepremiär på Östraboteatern i Uddevalla

4/3: Göteborg Rock Out (Battle beast med flera), Brewhouse i Göteborg

4/3: Beast in Black + Firewind, KB i Malmö. Spelar också på Fryshuset Klubben i Stockholm 5/3 och Trädgårn i Göteborg 7/3

5/3: Lewis Capaldi, Avicii Arena i Stockholm

6/3: Death Cab for Cutie, Filadelfia i Stockholm

6/3: King Gizzard & the Lizard Wizard, Plan B i Malmö och Münchenbryggeriet i Stockholm 7/3

7/3: Brutus, Hus 7 i Stockholm och Plan B i Malmö 9/3

8/3 “Per Persson 60 år” (Per Persson & Nya Packet, Lars Winnerbäck, Nadja Evelina, Staffan Hellstrand, Tomas Andersson Wij med flera), Cirkus i Stockholm

8/3: Kalle Moraeus, Doug Seegers & Frida Öhrn ”Från Orsa till Nashville”, turnépremiär på Kulturhuset i Hässleholm

8/3: Ashe, Nalen i Stockholm

9/3: Easy Life, Slaktkyrkan i Stockholm

9/3: Jacob Lee, Bar Brooklyn i Stockholm

10/3: Michael Bublé, Avicii Arena i Stockholm

10/3 Weeping Willows, turnépremiär i Folkets Hus i Östersund

10/3: The Handsome Family, Brygghuset i Stockholm

10/3: The Night Flight Orchestra, turnépremiär på Skylten i Linköping

10/3: Björn Rosenström, Trädgårn i Göteborg och KB i Malmö 11/3

10/3: Shonen Knife, Bar Brooklyn i Stockholm 10 mars och Plan B i Malmö 11 mars

10/3: Channel Tres, Slaktkyrkan i Stockholm

11/3: Dermot Kennedy, Annexet i Stockholm

11/3: Quinn XCII, Debaser i Stockholm

14/3: Half Alive, Debaser i Stockholm

15/3: Dry Cleaning, Debaser i Stockholm

15/3: Gaz Coombes, Pustervik i Göteborg

17/3: Fireside, turnépremiär på The Hush Hush Club i Jönköping

17/3: Thomas Di Leva tolkar David Bowie, turnépremiär på Konserthuset i Örebro

17/3: SG Lewis, Slaktkyrkan i Stockholm

18/3: Maja Francis, turnépremiär på Kulturens Hus i Luleå

18/3: Nils Frahm, UKK i Uppsala. Spelar även på Gothenburg Film Studios i Göteborg 20/3 och på Moriska Paviljongen i Malmö 21/3

18/3: Courtney Marie Andrews, Plan B i Malmö. Spelar även på Reginateatern i Uppsala 20/3, Debaser i Stockholm 21/3 och på Pustervik i Göteborg 23/3

18/3: IQ, Fryshuset i Stockholm

18/3: JP Harris & John R Miller, Folk å Rock i Malmö. Spelar även på Bar Brooklyn i Stockholm 19/3 och på Oceanen i Göteborg 21/3

18/3: Samantha Fish, Valand i Göteborg och Nalen i Stockholm 19/3

19/3: Blackberry Smoke, Münchenbryggeriet i Stockholm

19/3: The Midnight, Berns i Stockholm

19/3: Jelly Crystal ”The prince show”, Södra Teatern i Stockholm

20/3: Beabadoobee, Fryshuset i Stockholm

22/3: Mimi Webb, Fryshuset i Stockholm

22/3: Electric Callboy + Holding Absence, Trädgårn i Göteborg och Fryshuset Klubben i Stockholm 24/3

23/3: Jesper Lindell band (+ True Lies), Nalen Klubb i Stockholm . Spelar även på Pustervik i Göteborg 24/3 och KB i Malmö 25/3

24/3: Hammerfall, turnépremiär Frimis Salonger i Örebro

24/3: Jonathan Johansson, turnépremiär på Gummifabriken i Värnamo

24/3: Ludwig Hart, turnépremiär på Babel i Malmö

24/3: Nordman, turnépremiär i Gasklockorna i Gävle

25/3: Fever Ray, Gothenburg Film Studios i Göteborg

25/3: Albin Lee Meldau med symfoniorkester, Avicii Arena i Stockholm

25/3: Dan Hylander, Slagthuset i Malmö

27/3: Isaiah Rashad:, Münchenbryggeriet i Stockholm

27/3: James TW, Bar Brooklyn i Stockholm

28/3: Kerala Dust, Bar Brooklyn i Stockholm

29/3: Janice, Rival i Stockholm

31/3: Meshuggah, turnépremiär på Sparbanken Skåne Arena i Lund. De spelar på sex platser i landet och får sällskap av death metal-gruppen The Halo Effect och banden Orbit Culture och Scar Symmetry.

31/3: Shame, Debaser i Stockholm

31/3: Haken + Between the Buried and Me + Cryptodira, Fryshuset Klubben i Stockholm och Pustervik i Göteborg 5/4

31/3: Soilwork + Kataklysm + Wilderun, Brewhouse i Göteborg och Slaktkyrkan i Stockholm 2/4

1/4: Andrea Bocelli, Avicii Arena i Stockholm

1/4: Swallow the Sun + Draconian + Shores of Null, Slaktkyrkan i Stockholm och Valand i Göteborg 3/4

2/4: Joe Satriani, Fryshuset i Stockholm

2/4: Lisa Nilsson & Ekdahl-Bagge Big Band, UKK i Uppsala

2/4: French Kiwi Juice, Berns i Stockholm

2/4: Tim Heidecker, Debaser i Stockholm

4/4: Queen Extravaganza, Cirkus i Stockholm. Spelas även på Trädgårn i Göteborg 5/4 och på KB i Malmö 6/4

5/4: Cannibal Corpse + Dark Funeral + Ingested + Stormruler, Fryshuset Klubben i Stockholm och på Pustervik i Göteborg 7/4

7/4: Igorrr + Amenra, Fryshuset Klubben i Stockholm

9/4: Aldous Harding, Berns i Stockholm och på Pustervik i Göteborg 12/4

9–10/4: Stacey Kent, Fasching i Stockholm

10/4: The Jayhawks, Nalen i Stockholm. Spelar även på Pustervik i Göteborg 11/4 och Slagthuset i Malmö 12/4

11/4: Wasp, turnépremiär på Moriskan i Malmö

12/4: Girl in Red, Fryshuset i Stockholm

12/4: Ellen Krauss, turnépremiär på Södra Teatern i Stockholm

12/4: Mike & the Moonpies, turnépremiär på Folk å Rock i Malmö

13/4: Tiamat, Dynamo i Norrköping och Musikens Hus i Göteborg 16/4

13/4: Rhapsody of Fire, Fryshuset Klubben i Stockholm

14/4: Lastkaj 14, Nalen i Stockholm

15/4: Roger Waters, Tele2 Arena i Stockholm

15/4: Lisa Ekdahl, turnépremiär på Slagthuset i Malmö

15/4: Lukas Graham, turnépremiär på Slagthuset i Malmö

15/4: Freedom Call, Nolia i Umeå

16/4: Sofia Karlsson ”Svarta ballader”, Scalateatern i Stockholm

18/4: Fakear, Bar Brooklyn i Stockholm

20–22/4: Lykke Li & Sveriges Radios Symfoniorkester, Berwaldhallen i Stockholm

20/4: Hammerfall, KB i Malmö. Spelar även i Kalmarsalen i Kalmar 21/4 och på Cirkus i Stockholm 27/4

21/4: God is an Astronaut, Debaser i Stockholm

21/4: Perkele, Hus 7 i Stockholm

22/4: Gene Loves Jezebel, Nalen Klubb i Stockholm

23/4: Godspeed You Black Emperor, Pustervik i Göteborg

24/4: Joe Bonamassa, Avicii Arena i Stockholm och på Partille Arena i Göteborg 25/4

25/4: The Undertones (+ Hugh Cornwell), turnépremiär på Katalin i Uppsala

26/4: Diana Krall, Cirkus i Stockholm

28/4: Åre Sessions, håller på till 1 maj. Bland artisterna som spelar finns Daniela Rathana, Sarah Klang och Sara Parkman

28/4: Sabaton, Avicii Arena i Stockholm

28/4: Bijelo Dugme, Cirkus i Stockholm

29/4: Arctic Monkeys, Avicii Arena i Stockholm

29/4: Helloween + Hammerfall, Partille Arena i Göteborg

29/4: Zak Abel, Nalen Klubb i Stockholm

1/5: David Eugene Edwards, Fasching i Stockholm. Spelar även på Konserthuset i Örebro 2/5 och på Skeppet i Göteborg 4/5

3/5: The Tallest Man on Earth, Plan B i Malmö. Spelar även på Cirkus i Stockholm 6–7/5 maj och på Pustervik i Göteborg 8–9/5

4/5: The last Internationale, Debaser Strand i Stockholm och på KB i Malmö 4/5

4/5: Sam Smith, Avicii Arena i Stockholm

5/5: Ozzy Osbourne (+ Judas Priest), Friends Arena i Stockholm

5/5: Axel Rudi Pell, KB i Malmö. Spelar även på Fryshuset Klubben i Stockholm 6/5 och på Pustervik i Göteborg 7/5

5/5; Abhinanda, Hus 7 i Stockholm

6/5: Eros Ramazzotti, Avicii Arena i Stockholm

6/5: Hederosgruppen, Mejeriet i Lund

6/5: Horndal, Gasklockorna i Gävle

6/5; Redhorn Jazzfest (Nils Landgren, Jazzrausch big band med flera), UKK i Uppsala

6/5: Sana Duri, Kajskjul 8 i Göteborg

9/5: Manfred Mann’s Earth Band, Lorensbergsteatern i Göteborg och Slagtshusets Teater i Malmö 12/5

9/5: Ziggy Alberts, Debaser i Stockholm och på Pustervik i Göteborg 13/5

11/5: Macklemore, Gröna Lund i Stockholm

11/5: Mother’s Finest, Pustervik i Göteborg

12/5: Fear of Domination + Rave the Reqviem, Hus 7 i Stockholm

13/5: Steve Hackett, KB i Malmö. Spelar även på Konserthuset i Göteborg 14/5 och på CIrkus i Stockholm 18/5

13/5: St Jimi Sebastian Cricket Club, Bar Brooklyn i Stockholm

17/5: Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox, Slagthuset i Malmö. Spelar även på Lorensbergsteatern i Göteborg 18/5, Louis De Geer i Norrköping 19/5 och Lilla Cirkus i Stockholm 20/5

19–20/5: The Mission, Nalen i Stockholm

20/5: Andreas Lundstedt ”Freedom – the music of Michael Jackson”, Cirkus i Stockholm

23/5: Depeche Mode, Friends Arena i Stockholm

23/5: Ingrid Andress, Nalen Klubb i Stockholm

25/5: Delvon Lamarr Organ Trio, Pustervik i Göteborg och KB i Malmö 26/5

27/5: Carola ”40 år sedan Främling”, Avicii Arena i Stockholm

27/5: Echo Three Fest, Slaktkyrkan och Hus 7 i Stockholm

28/5: Yes, Cirkus i Stockholm

31/5: Peter Gabriel, Avicii Arena i Stockholm

2–3/6 Summerburst, Ullevi i Göteborg

2–4/6: Brännbollsyran (The Kid Laroi, Axwell, Hooja, Bolaget m fl), Umeå 2

2–3/6: Atlas Rock (Nightwish, Europe, Blind Guardian, D-A-D, Amaranthe, Phil Campbell & The Bastards Sons, Heat med flera), Gasklockorna i Gävle

3/6: Patti Smith, Konserthuset i Göteborg. Spelar även på Slagthuset i Malmö 5–6/6 och och Filadelfia i Stockholm 8–9/6

7–10/6: Sweden Rock Festival, Sölvesborg. Bland annat spelar Iron Maiden, Def Leppard, Mötley Crüe, Ghost, Deep Purple och Europe

7/6: The Chats, Plan B i Malmö och Debaser i Stockholm 8/6

9–10/6: Rosendal Garden Party, Rosendal i Stockholm. Bland annat spelar The War On Drugs, Amason och Jehnny Beth

9–10/6: Sthlm Americana, Münchenbryggeriet i Stockholm. Bland annat spelar Calexico, Bonny Light Horseman och David Ramirez

9–11/6: Malmö Americana, Plan B i Malmö. Bland annat spelar Calexico, Bonny Light Horseman och David Ramirez

10/6: Bon Iver, Dalhalla Rättvik

11–12/6: Scandinavia Electronic Festival, Älvkarleby

12/6: The Lumineers, Annexet i Stockholm

16/6: Håkan Hellström, turnépremiär på Sofiero i Helsingborg. Han gör tolv spelningar i Sverige plus dyker upp på Way Out West

16/6: Metallica, Ullevi i Göteborg. Spelar även den 18/6

16/6: Maggie Rogers, Filadelfia i Stockholm

16/6: Rakim, Debaser i Stockholm

17–18/6: The Weeknd, Tele2 Arena i Stockholm

24/6: Bruce Springsteen & The E street band, Ullevi i Göteborg. Spelar även 26 och 28/6

29/6: Lollapalooza, Gärdet i Stockholm. Pågår till 1/7

29/6: Kirunafestivalen, Kiruna. Pågår till 1/7

30/6: High 5ive Summer Fest, Betongparken i Stockholm

30/6: Dalarocken, Hedemora. Pågår till 1/7

6/7: Diggiloo, turnépremiär på Hooks Herrgård i Hok. Bland andra spelar John Lundvik, Liamoo, Di Leva, Jessica Andersson, Hanna Hedlund, Andreas Lundstedt, Anne-Lie Rydé och Nike Sellmar

7–8/7: Elton John “Farewell Yellow Brick Road”, på Tele2 Arena i Stockholm

7/7: Gyllene Tider, turnépremiär för “Hux flux” på Brottet i Halmstad. Bandet gör sedan 17 spelningar i landet under sommaren

7/7: Miss Li, Alive i Borlänge

8/7: Coldplay, Ullevi i Göteborg. Spelar även 9, 11 och 12/7

8/7: ”Vi som älskar 90-talet” (Vengaboys, Culture Beat, Corona, Paradisio, Pandora, Rozalla, Atomic Kitten med flera), Gärdet i Stockholm. Spelar även på Bananpiren i Göteborg 15/7 och på Pixlapiren i Helsingborg 22/7

8–10/7: Time to Rock Festival, Folkets Park i Knislinge. Bland annat spelar Saxon, Blind Guardian, The Hooters, Michael Schenker Group och D-A-D

9/7: Pet Shop Boys, Scandinavium i Göteborg

12-13/7: Kiss, Dalhalla i Rättvik

12/7: Helloween, Gasklockorna i Gävle

13–15/7: Gefle Metal Festival, Gasklockorna i Gävle. Bland annat spelar Amon Amarth, Kreator, Dismember, Meshuggah och Watain

13–15/7: Öland Roots, Sandbergen på Öland

14–15/7: Bayside Festival, Olympia Park i Helsingborg. Bland annat spelar The Chainsmokers, Veronica Maggio och Bolaget

15/7: Cornelia Jakobs, Musikkväll på kalfjäll i Tänndalen

21–22/7: Rhapsody in Rock, Dalhalla i Rättvik

28/7: Laleh, turnépremiär på Sofiero i Helsingborg. Hon spelar sedan på sju platser i Sverige, bland annat i Slottsruinen i Borgholm och på Skeppsbron i Umeå.

28/7: P-Floyd, Dalhalla i Rättvik

28-30/7: Storsjöyran, Östersund

28-29/7: Uppsala Reggae Festival, Uppsala

3-5/8: Skogsröjet, Rejmyre i Östergötland

4/8: The Hives + Mando Diao + The Sounds, Bananpiren i Göteborg. Spelar även på Mölleplatsen i Malmö 5/8 och Dalhalla i Rättvik 18-19/8

10–12/8: Way Out West, Slottsskogen i Göteborg. Bland annat spelar Blur, Amyl & The Sniffers och Håkan Hellström

19–20/8: Ladieslovehiphop-festivalen, Stockholm

25–26/8: Dalhalla brinner, Dalhalla i Rättvik

2/9: Louis Tomlinson, Hovet i Stockholm

2/9: Kite, Dalhalla i Rättvik

8–9/9: Bonfire Festival, Stångebrofältet i Linköping

13/9: Blink-182, Avicii Arena i Stockholm

14/9: Ron Pope, Pustervik i Göteborg. Spelar även på Södra Teatern i Stockholm 16/9

15/9: Big Country, Pustervik i Göteborg

16/9: Weeping Willows, Dalhalla i Rättvik

21/9: Sanctuary, Hus 7 i Stockholm och Babel i Malmö 22/9

24/9: Henge, Plan B i Malmö

27/9 Ane Brun, Cirkus i Stockholm och Malmö Live i Malmö 30/9

29/9: Darin, turnépremiär på Saab Arena i Linköping

29/9: Noice, turnépremiär i Konserthuset i Karlskrona

30/9: Celine Dion, Friends Arena i Stockholm

1/10: Luke Combs, Avicii Arena i Stockholm

8/10: Larkin Poe, Münchenbyggeriet i Stockholm

20/10: KMFDM, Pustervik i Göteborg och Fryshuset i Stockholm 21/10

13–22/10 Stockholm Jazz Festival, Stockholm