Veckans teknikrea! 20 prylar du kan fynda till grymma priser

Vi har listat 20 teknikprylar som just nu finns att fynda för grymma priser.

1. TV från LG

Maxa alla filmupplevelser med den här populära TV:n från LG. Nedsatt med hela 38 procent just nu. Dessutom är den väldigt stor med sina 60 tum.

2. Steamer

Glöm strykjärnet, nu kan du stryka dina kläder på ett mycket smidigare sätt. Med en steamer får du bort varenda veck riktigt snabbt! Den här kan klickas hem under tusenlappen just nu.



3. Högtalare från Marshall

Marshalls snygga högtalare Stanmore kan du klicka hem här till nedsatt pris.

4. Hörlurar till löprundan

Även om de här lurarna är specifikt anpassade för löpträning och intensiva träningspass – så passar de precis lika bra till lata sommardagar i solen. De är trådlösa, passar alla öron och kostar 1 666 kronor.

5. En smart våg

Om du lika ska ha en våg hemma – så kan du ha en smart våg som håller ordning på siffrorna i en app, direkt i din telefon. Spana in den här.

6. Apple MacBook

Fynda den populära MacBook Pro från Apple, som har sjunkit lite grann i pris i och med sommarrean.

7. Bluetoothlurar

Urbanears populära hörlurar Plattan finns även i trådlös modell, så du slipper trassliga kablar som bara är i vägen. Här kan du klicka hem dem nedsatta till 449 kronor.



8. JBL Xtreme

Att ösa musik ur en bra högtalare är något som hör till varma sommarkvällar och strandäng. Den här som kommer från JBL är dessutom vattentålig! Finns i flera olika färger – du hittar dem billigast här.

9. Xbox One S

För knappt 2 000 spänn får du Xbox konsol med 500GB utrymme. Inklusive ett fartfyllt spel! 20 procent rea just nu.

10. Billig powerbank

Förläng mobilens batteritid med en bärbar laddare. Den här kostar bara 77 kronor just nu, och räcker till sex uppladdningar.

11. Google Home Mini

Den här smarta röstassistenten kan du använda för styra Spotify, Netflix och andra funktioner i hemmet – endast genom att prata med den. Du hittar den för 449 kronor här.

12. Gamingmus

Satsa på en bra datormus för den ultimata spelupplevelsen. Åsikterna må vara delade kring den här musen, men många älskar den. Här hittar du den för 478 kronor.

13. Apple Airpods

De här smarta trådlösa lurarna ansluter direkt till din mobil när du tar ut dem ur fodralet.

När du sätter in dem i öronen startar ljudet automatiskt, och pausar när du plockar ut dem. Här hittar du Apples AirPods billigast. De har nyligen sjunkit i pris!

14. Smartwatch

Smarta klockor är riktigt behändigt! Massor av funktioner du inte ens visste att du ville ha. Den här kommer från det lyxiga märket Michael Kors och kan klickas hem för bara 1 995 kronor.

15. Filma med GoPro i sommar

Den smidigaste kameran att ha med på semestern eller vloggäventyret. Filma under vattnet till exempel! Nya modellen Hero6 har dubbelt så hög prestanda som femman och du hittar den billigast här för 2 993 kronor.

16. Nintendo Switch

Med den här konsolen kan du både spela själv och tillsammans med andra, samt plocka med dig den och spela var du än är. Här kan du köpa Nintendo Switch.

17. Gamingdator

Endel föredrar en bärbar gamingdator, eller måste ha en för att enkelt kunna transportera den. MSI gör riktigt bra bärbara datorer, optimala för gaming. Den här är nedsatt i pris just nu. Under 10 000 kronor just nu!

18. Portabel AC

Har du väldigt varmt i lägenheten och behöver en portabel AC? Ja, då är du inte ensam. Den här produkten är nämligen populärast på hela prisjakt just nu och du hittar den här från 5 790 kronor.

19. Apple TV 32GB

Denna Apple TV med 32GB kan du köpa här för 1589 kronor. Med denna kan du titta på film med appar som bland annat Netflix eller Viaplay.

20. Philips 22PFT

Denna TV-skärm från Philips har full HD, LED och du kan du fynda här för 1750 kronor!

Gå in här för att spana in resten av teknikrean!

