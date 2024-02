Så mycket ökar elpriset när det blåser

Vindstyrkan har betydelse för elräkningen – men exakt hur mycket påverkas elpriset av dramatiska vindar? En ny rapport från Energiforsk visar hur priset sjunker eller ökar beroende på vindstyrkan.

Förändring i vindhastighet har betydelse för elräkningen

När vindstyrkan skiftar, det vill säga exempelvis från 9 meter per sekund till 10 meter per sekund, ändras även elpriset med flera öre per kilowattimme.

För varje förändring i en meter per sekund ändras elpriset med 11 öre per kilowattimme (kWh) sett till elprissnittet i Sverige. Det vill säga om vinden ökar hastighet med en meter per sekund ökar också elräkningen med 11 öre per kWh. Minskar vinden i hastighet med 1 meter per sekund följer elpriset efter och minskar med 11 öre per kWh.

Så påverkas elpriserna av vinden beroende på vilket elprisområde du bor i

I rapporten framkommer även hur olika elprisområden, även kallat elområden, i Sverige påverkas. För elprisområde 1 förändras elpriset med 6 öre per kWh för varje meter per sekund som vinden ökar eller sänks. Samma siffra för elprisområde 2 är 7 öre per kWh och för elområde 3 är det 15 öre per kWh, vilket gör elområde 3 till det dyraste området.

Elområde 4 motsvarar snittet vilket är en förändring på 11 öre per kWh varje gång vindens hastighet förändras.

