Allt du behöver veta om AI-forskaren Max Tegmark

Max Tegmark, född 5 maj 1967, är en svensk-amerikansk fysiker, kosmolog och forskare inom maskininlärning. Han är professor vid Massachusetts Institute of Technology (MIT) och president för Future of Life Institute.

Tegmark är framför allt känd för sitt arbete inom områdena kosmologi, kvantfysik och artificiell intelligens. Han har skrivit flera böcker, inklusive "Our Mathematical Universe: My Quest for the Ultimate Nature of Reality" och "Life 3.0: Being Human in the Age of Artificial Intelligence". I den senare diskuterar han konsekvenserna av framväxande teknologier, särskilt artificiell intelligens, för mänsklighetens framtid.

Bortom sitt arbete som forskare och författare är Tegmark också en förespråkare för säker utveckling av artificiell intelligens och en medgrundare av Future of Life Institute, en organisation som strävar efter att främja säker utveckling och användning av AI.

Tegmarks arbete sträcker sig över flera discipliner och han är känd för sin förmåga att tänka stort och utmana traditionella perspektiv. Hans arbete och tankar har haft stor inverkan på både vetenskapliga och populärvetenskapliga sammanhang.

När ska Max Tegmark sommarprata?

Max Tegmark kommer att vara sommarpratare i programmet "Sommar i P1" den 1 augusti 2023. Detta blir tredje gången Tegmark sommarpratar: den första gången var 23 juni 2008 och gång nummer två var 1 augusti 2018.

Är Max Tegmark svensk?

Ja, Tegmark är född 1967 i Stockholm. 1990 tog han examen som civilingenjör i teknisk fysik på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Han har också en examen i civilekonomi från Handelshögskolan i Stockholm. Efter att ha tagit sin dubbelexampel flyttade Tegmark till USA 1990, där han först disputerade först vid University of California, Berkeley, och sedan blev docent vid Massachusetts Institute of Technology

Är Max Tegmark gift?

Max Tegmark är gift. Han gifte sig med astrofysikern Angelica de Oliveira-Costa 1997 och de skilde sig 2009. De har två söner tillsammans. Den 5 augusti 2012 gifte sig Tegmark med Meia Chita.



Boken Liv 3.0

"Liv 3.0: att vara människa i den artificiella intelligensens tid" är en bok skriven av Max Tegmark som publicerades 2017. Boken diskuterar artificiell intelligens (AI) och dess inverkan på livets framtid på jorden och bortom. Boken börjar med att föreslå ett scenario där AI har överträffat mänsklig intelligens och blivit allmänt förekommande i samhället. Tegmark refererar till olika stadier av mänskligt liv sedan dess början: Liv 1.0 som hänvisar till biologiska ursprung, Liv 2.0 som hänvisar till kulturella utvecklingar inom mänskligheten, och Liv 3.0 som hänvisar till människors teknologiska ålder. Boken fokuserar på "Liv 3.0", och på framväxande teknik som artificiell allmän intelligens som en dag kanske, utöver att kunna lära sig, även kan omforma sin egen hårdvara och interna struktur.



Hur högt IQ har Max Tegmark?

Det finns ingen tillgänglig offentlig information om Max Tegmarks IQ, men många har spekulerat i att han har högt IQ.