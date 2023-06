Stor guide: Så maxar du dina chanser att få fisk när du metar

Fiske är en av de mest populära fritidssysselsättningarna i Sverige, och det är inte svårt att förstå varför. Det erbjuder en chans att koppla av, komma nära naturen och kanske till och med fånga middagen. Men för den oinvigde kan fiske verka komplicerat och svårt att komma igång med. Det behöver det inte vara.

I denna artikel kommer vi att ge dig enkla och konkreta tips som hjälper dig att lyckas med mete, oavsett om du är en nybörjare som vill prova på fiske för första gången eller om du är en mer erfaren fiskare som vill fördjupa dina kunskaper. Vi kommer att diskutera allt från hur du kan förstå fiskens beteende till vilket bete du ska välja för att fånga de mest populära arterna: abborre, mört och braxen.

Lär känna fisken du fiskar efter

För att kunna hitta de bästa platserna att meta på, är det viktigt att förstå lite om fiskens beteende. Många av de vanligaste metesfiskarna, som abborre, mört, och braxen, har unika beteenden som kan ge dig ledtrådar till var de kan hittas.

Abborre

Abborren är en rovfisk och trivs bäst i vatten med mycket skydd, såsom vid undervattensvegetation, omfallna träd, bryggor och steniga bottenstrukturer. Detta beror på att de ofta använder dessa strukturer som skydd och utgångspunkter för sina jaktflyktningar.

Abborrar är också kända för att föredra lite mörkare, djupare vatten under dagtid, men kan komma närmare ytan och stränderna på kvällen och tidig morgon när de är ute för att jaga. Detta är speciellt sant under sommarmånaderna när vattnet är varmt. Under kallare månader kan abborrar föredra djupare vatten och bli mindre aktiva.

Dessutom rör sig abborrar ofta i stim, vilket innebär att om du hittar en, kan det vara fler i närheten. Dessa stim "cirkulerar" sina jaktmarker, så om du hittar en plats där abborren nappar, kan det vara värt att återvända till samma plats vid ett senare tillfälle.

Abborren har en bred diet och kan äta allt från småfisk och kräftdjur till insekter och maskar. Därför kan det vara värt att experimentera med olika beten för att se vad som fungerar bäst i det specifika vatten du fiskar i.

Slutligen, kom ihåg att abborren är en ganska kraftfull fisk som kan ge en stark kamp när den är krokad. Se till att du är redo för detta och att din utrustning är tillräckligt stark för att hantera det.

Mört

Mört är en allätare som föredrar stillastående eller långsamt rinnande vatten. Dessa fiskar trivs i skyddade vikar, sjöar, dammar och lugna flodsträckor. De tenderar att föredra grundare vatten med riklig undervattensvegetation där de kan hitta föda och skydd. Det är inte ovanligt att hitta mört i områden med mycket växtlighet, både på grund av det skydd det erbjuder och eftersom dessa områden ofta är hem till många små vattenlevande organismer som mört gärna äter.

Mört är också kända för att vara mer aktiva under skymning och gryning, vilket gör att fisket kan vara mest framgångsrikt under dessa tider. Dessutom kan du notera att mört ofta hoppar ovanför vattenytan, vilket kan vara ett bra tecken på var det finns stora mängder mört.

Kom ihåg att mört, precis som många andra fiskar, kan vara säsongsbetonade. De är oftast mest aktiva och lätta att fånga under de varmare månaderna, särskilt på sommaren när vattnet är varmt och det finns gott om föda.

Braxen

Braxen är en bottenfisk som trivs i både sjöar och långsamt rinnande floder. De tenderar att hålla till på mjuka bottnar där de kan gräva efter föda, ofta i områden med vass, näckrosor eller annan undervattensvegetation. Dessutom kan braxen ofta hittas i områden där det finns en blandning av sand, grus och lera på botten, eftersom detta ger en bra miljö för de små vattenlevande organismer som braxen livnär sig på.

Braxen rör sig ofta i större stim och kan därför ibland vara lätta att lokalisera, särskilt under deras lekperiod under sen vår och tidig sommar. Under denna tid kan de bli mer aktiva och synliga, vilket kan göra det lättare att hitta goda fiskeplatser.

Precis som många andra fiskar är braxen mest aktiv under gryning och skymning, då de kommer upp från djupare vatten för att söka föda närmare ytan. Att fiska under dessa tider kan därför öka dina chanser att fånga braxen.

Slutligen, tänk på att braxen kan vara känslig för störningar. Om du är för bullrig eller gör för mycket rörelser kan du skrämma bort fisken. Därför kan det vara en bra idé att vara tyst och stilla när du fiskar i områden där du tror att det kan finnas braxen.

Vilka platser ska jag prova först?

Att veta var man ska börja fiska kan vara en av de mest förvirrande delarna för nybörjare. Men oroa dig inte, vi har samlat några tips för att hjälpa dig att hitta de bästa platserna att börja ditt fiskeäventyr.



Abborre



Strukturer: Som nämnts tidigare, gillar abborrar platser med mycket skydd. Därför kan det vara värt att leta efter områden med mycket undervattensvegetation, omfallna träd, bryggor eller steniga strukturer under vattnet. Om du fiskar från land, kan bryggor, trädgrenar som sticker ut över vattnet, eller klippformationer vara bra platser att börja.

Djupväxlingar: Abborrar kan ofta hittas nära områden där det finns en plötslig ändring i vattendjupet, såsom där en grund platå plötsligt blir djupare. Dessa områden kan fungera som naturliga "väggar" där abborren kan jaga byten som passerar.

Mörkare vatten: Abborrar föredrar oftast mörkare, djupare vatten under större delen av dagen, men kan komma närmare ytan och stränderna på kvällen och tidig morgon. Om du fiskar mitt på dagen, prova att kasta ditt bete i djupare vatten. På morgonen eller kvällen kan du prova att kasta närmare ytan eller längs stränderna.

Ställen med mycket fisk: Om du ser tecken på att det finns mycket fisk i området, som hoppande fiskar eller fåglar som dyker efter fisk, kan det vara en bra plats att prova. Abborren är en rovfisk och kommer att följa där det finns mycket mat.

Mört

Skyddade vikar och lugna områden: Mört trivs i skyddade vikar, sjöar, dammar och lugna flodsträckor. Om det finns en vik eller en mindre biflod som strömmar in i huvudåen, kan det vara en bra plats att börja.

Vegetation och växtlighet: Mört älskar områden med riklig undervattensvegetation där de kan hitta föda och skydd. Om det finns områden med mycket växtlighet, som vass eller näckrosor, är det definitivt värt att prova dessa platser.

Grundare vatten: Mört föredrar ofta grundare vatten, särskilt om det finns mycket undervattensvegetation. Pröva att kasta ditt bete i grunt vatten nära strandkanten eller runt växande växtlighet.

Tider på dygnet: Mört är mest aktiv under skymning och gryning. Om du fiskar under dessa tider, prova att kasta ditt bete nära ytan, eftersom mört ofta kommer upp till ytan för att söka föda under dessa tider.

Ställen där du ser aktivitet: Om du ser tecken på att det finns mycket aktivitet i vattnet, som hoppande fiskar, kan det vara en bra plats att prova. Mört är kända för att hoppa ovanför vattenytan, så om du ser detta kan det vara ett bra tecken på att det finns mycket mört i området.

Braxen

Lugna vattenområden: Braxen trivs bäst i både sjöar och långsamt rinnande floder. Om du är vid en å, leta efter områden där vattnet rör sig långsammare, såsom bredvid stora stenar eller vid flodbankarna.

Bottenstruktur: Braxen föredrar mjuka bottnar där de kan gräva efter föda. Om du kan hitta områden med en blandning av sand, grus och lera, kan det vara en bra plats att börja.

Växtlighet: Braxen kan ofta hittas i områden där det finns mycket undervattensvegetation, såsom vass eller näckrosor. Dessa områden är inte bara bra skydd för braxen, utan de är också hem för många av de små vattenlevande organismer som braxen livnär sig på.

Djupare vatten: Under dagtid, särskilt under de varmare månaderna, kan braxen tendera att hålla till i djupare vatten. Om du fiskar mitt på dagen, prova att kasta ditt bete i djupare vatten. På kvällen eller tidig morgon kan du prova att fiska närmare ytan.

Ställen med mycket aktivitet: Om du ser mycket aktivitet på vattnet, som hoppande fiskar eller fåglar som dyker efter fisk, kan det vara en bra plats att prova. Dessa kan vara tecken på att det finns mycket fisk i området.

Vilket bete ska jag välja?

För att lyckas med mete är det av yttersta vikt att välja rätt bete. Beroende på vilken fiskart du siktar på kan olika typer av beten vara mer eller mindre framgångsrika. Här kommer vi att diskutera de bästa betena för några av de vanligaste fiskarna: abborre, mört och braxen.

Abborre

Abborren är en rovfisk och därför attraheras den av beten som imiterar dess naturliga föda. Mask, småfisk och olika typer av insekter är alla attraktiva för abborren.

Mask: Mask är en klassiker när det kommer till abborrfiske. En daggmask eller en bit av en större mask kan vara mycket effektivt.

Mask är en klassiker när det kommer till abborrfiske. En daggmask eller en bit av en större mask kan vara mycket effektivt. Småfisk: Levande eller döda småfiskar kan också fungera mycket bra. Abborren är en rovfisk och därför kan ett bete som imiterar en liten fisk ofta locka den till hugg. Du kan använda en liten mört, en bit av en större fisk eller till och med små fiskliknande konstgjorda beten. Tänk dock på att fiske med levande bete är förbjudet i många sjöar och vattendrag, så var noga med att kontrollera de lokala reglerna.

Levande eller döda småfiskar kan också fungera mycket bra. Abborren är en rovfisk och därför kan ett bete som imiterar en liten fisk ofta locka den till hugg. Du kan använda en liten mört, en bit av en större fisk eller till och med små fiskliknande konstgjorda beten. Tänk dock på att fiske med levande bete är förbjudet i många sjöar och vattendrag, så var noga med att kontrollera de lokala reglerna. Insekter: Abborren äter också gärna insekter, så du kan pröva med att använda till exempel fluglarver eller insektsimitationer som bete.

Kom ihåg att variera ditt bete och testa olika typer tills du hittar det som fungerar bäst under dina specifika fiskeförhållanden.

Mört

Mört är en allätare och den kan därför lockas med ett brett utbud av olika beten. Maskar, deg, bröd och majs är alla effektiva alternativ.

Mask: Precis som för abborren kan mask vara ett mycket effektivt bete för mört. En liten bit av en daggmask kan ofta räcka för att locka till sig en mört.

Precis som för abborren kan mask vara ett mycket effektivt bete för mört. En liten bit av en daggmask kan ofta räcka för att locka till sig en mört. Deg och bröd: Ett vanligt och ofta framgångsrikt bete för mört är deg eller bröd. Du kan göra en enkel fiskedeg genom att blanda mjöl och vatten till en deg. Du kan även blöta en bit vitt bröd och klämma fast det på kroken.

Ett vanligt och ofta framgångsrikt bete för mört är deg eller bröd. Du kan göra en enkel fiskedeg genom att blanda mjöl och vatten till en deg. Du kan även blöta en bit vitt bröd och klämma fast det på kroken. Majs: Kokta majskorn är ett annat populärt bete för mört. Mörten lockas av majskornens färg och sötma, och de är lätta att fästa på kroken.

Kokta majskorn är ett annat populärt bete för mört. Mörten lockas av majskornens färg och sötma, och de är lätta att fästa på kroken. Maggot och casters: Maggot (fluglarver) och casters (puppor av fluglarver) kan också vara mycket effektiva beten för mört. Dessa kan ofta köpas i fiskebutiker.

Precis som med abborren gäller det att prova sig fram med olika beten för att hitta det som fungerar bäst under dina specifika fiskeförhållanden. Glöm inte att även storleken på kroken bör anpassas till det bete du väljer.

Braxen

Braxen är en bottenfisk som äter en mängd olika födoämnen, vilket gör att du kan använda en rad olika beten när du metar efter braxen. Mask, deg, majs och casters är alla beten som kan locka till sig braxen.

Mask: Precis som med abborre och mört kan mask vara ett effektivt bete för braxen. Daggmask eller bitar av större maskar kan locka till sig braxen.

Precis som med abborre och mört kan mask vara ett effektivt bete för braxen. Daggmask eller bitar av större maskar kan locka till sig braxen. Deg och bröd: Deg eller blött bröd kan vara mycket effektivt för att locka till sig braxen. Du kan experimentera med att tillsätta olika smaker till din deg, som till exempel vanilj eller anis, för att göra den ännu mer attraktiv för braxen.

Deg eller blött bröd kan vara mycket effektivt för att locka till sig braxen. Du kan experimentera med att tillsätta olika smaker till din deg, som till exempel vanilj eller anis, för att göra den ännu mer attraktiv för braxen. Majs: Majskorn kan vara mycket effektiva för att locka till sig braxen, speciellt om de har fått ligga i blöt en stund så att de blir mjukare. Braxen lockas av majskornens färg och sötma.

Majskorn kan vara mycket effektiva för att locka till sig braxen, speciellt om de har fått ligga i blöt en stund så att de blir mjukare. Braxen lockas av majskornens färg och sötma. Casters och maggot: Braxen lockas också av casters och maggot, och dessa kan vara särskilt effektiva på platser där braxen är van vid att bli utfodrad med dessa beten.

Kom ihåg att braxen har en relativt liten mun, så det kan vara bäst att använda mindre bitar av bete och mindre krokar.

Sjö, å eller kust? Var är bäst att fiska?

För att maximera dina chanser att fånga fisk när du metar, är det inte bara viktigt att förstå fisken du siktar på, utan också den miljö de lever i. Olika typer av vattenkroppar erbjuder olika förutsättningar för fiske och kan kräva olika tekniker och strategier. I detta avsnitt kommer vi att utforska de unika karaktäristiska egenskaperna hos sjöar, floder, kustnära vatten och dammar, och hur du kan anpassa ditt mete för att lyckas i varje miljö.

Sjöar

Sjöar erbjuder en mängd olika fiskemöjligheter, från djupa, öppna vatten till skyddade vikar och grunt vatten nära stranden. När du metar i en sjö, är det viktigt att överväga vattentemperaturen och syrehalten, eftersom dessa faktorer kan påverka var fisken väljer att hålla till. Djupa, kalla vatten kan vara bra under de varma sommarmånaderna, medan grunt, varmare vatten kan vara bättre under våren och hösten.

Åar och floder

Strömmande vatten skapar unika utmaningar och möjligheter för mete. Fisk i åar och floder måste ständigt kämpa mot strömmen, vilket ofta leder till att de söker skydd bakom strukturer som stenar och stockar. Sök efter dessa "strömskydd" när du metar i en å eller flod. Tänk också på att fisk ofta följer strömmen när de söker föda, så det kan vara effektivt att låta ditt bete "driva" med strömmen.

Kustnära vatten

Mete i kustnära vatten kan vara särskilt givande, eftersom dessa områden ofta är hem för en stor mängd olika fiskarter. När du metar i kustnära vatten, tänk på tidvattnets rörelser och hur de kan påverka fiskens beteende. Fisk kan ofta hittas i grunda, skyddade vikar och estuarier vid högvatten, medan de kan dra sig ut till djupare vatten vid lågvatten.

Dammar och mindre vattensamlingar

Trots sin storlek kan dammar och mindre vattensamlingar vara utmärkta platser för mete. Dessa vattenkroppar värms ofta upp snabbare än större sjöar och floder, vilket kan leda till att fisken blir mer aktiv tidigare på säsongen. Dessutom tenderar dessa vattenkroppar ofta att ha mindre fisktryck, vilket kan innebära att fisken är mindre misstänksam och lättare att lura.

När på dagen är det bäst att meta?

Fiskens aktivitet kan variera avsevärt beroende på tidpunkten på dagen, och att förstå dessa mönster kan hjälpa dig att välja den bästa tiden att fiska.

Gryning och skymning

Dessa övergångsperioder mellan dag och natt är ofta de mest produktiva tiderna för fiske. Många fiskarter är mest aktiva under dessa tider, delvis på grund av att det är när deras föda ofta är mest tillgänglig. Insekter och andra små djur är mest aktiva vid gryning och skymning, vilket lockar små rovfiskar att komma ut och jaga. I sin tur lockar detta större rovfiskar, vilket kan leda till en ökad aktivitet över hela näringskedjan. Dessutom kan det svagare ljuset göra fisken mindre misstänksam och mer benägen att bita.

Mitt på dagen

Under de varma sommarmånaderna kan fiskens aktivitet minska mitt på dagen. Värmen får fisken att söka skydd i djupare, svalare vatten, vilket kan göra dem svårare att nå för metare. Dessutom kan det starka ljuset göra fisken mer försiktig och mindre benägen att bita. Dock finns det undantag. Till exempel kan molnigt väder eller en plötslig förändring i lufttrycket få fisken att bli mer aktiv även mitt på dagen.

Nattetid

Vissa fiskarter är mest aktiva under natten. Detta inkluderar många arter av rovfiskar, som använder mörkret som täckmantel när de jagar. Nattfiske kan erbjuda en unik och spännande upplevelse, men det kräver också särskilda tekniker och utrustning, som ljusstavar och reflekterande beten.

Hur påverkar årstiderna fisket?

Tiden på året kan ha en stor inverkan på fiskens beteende och aktivitetsnivå, och det är viktigt att förstå dessa säsongsvariationer för att maximera dina chanser att fånga fisk.

Vår

På våren börjar vattnet att värmas upp, vilket väcker fisken ur dess vinterdvala och får den att bli mer aktiv. Detta är också tiden för lek för många fiskarter, vilket kan leda till förändringar i deras beteende och förflyttning. Exempelvis kan många arter söka upp grunda vatten för att leka, vilket gör dem mer tillgängliga för metare. Fisk kan också bli mer aggressiv under leken, vilket kan göra dem mer benägna att bita.

Sommar

Under de varma sommarmånaderna kan fisken söka djupare, svalare vatten för att undvika värmen, särskilt mitt på dagen. Dock kan tidiga morgnar och sena kvällar fortfarande erbjuda bra fiskemöjligheter, särskilt i grunda vatten och nära strukturer där fisk kan söka skydd. Dessutom kan sommaren vara en bra tid för nattfiske, eftersom många arter är aktiva under de svalare nattimmarna.

Höst

På hösten börjar vattnet att svalna, vilket kan leda till en ökad aktivitet hos många fiskarter. Detta är ofta en tid då fisk bygger upp sina fettreserver inför vintern, vilket kan göra dem mer benägna att bita. Dessutom kan många arter söka upp ytvattnet för att jaga, eftersom vattnet där börjar svalna snabbare än djupare vatten.

Vinter

Under vintern kan fisken bli mindre aktiv på grund av det kalla vattnet. Dock kan isfiske erbjuda unika möjligheter, särskilt för arter som abborre och gädda, som fortfarande kan vara relativt aktiva under vintern.

Hur påverkar vädret fisken?

Vädret kan ha en stor inverkan på fiskens aktivitet och beteende, och att förstå dessa effekter kan hjälpa dig att planera ditt fiske mer effektivt.

Molnigt och lätt regn

Tro det eller ej, molnigt och lätt regnigt väder kan vara utmärkt för fiske. Molnen dämpar det starka dagsljuset och kan göra fisken mindre misstänksam och mer benägna att bita. Regnet kan också stimulera insekter och andra små djur att bli mer aktiva, vilket i sin tur kan locka fisk att komma ut och äta. Dessutom kan regnet syresätta vattnet och göra fisken mer aktiv.

Stark sol

Starkt solsken kan göra fisken mer försiktig och mindre benägen att bita. Det starka ljuset kan göra det lättare för fisken att se rörelser ovanför vattnet, vilket kan göra dem mer misstänksamma. Dessutom söker många fiskarter djupare, svalare vatten under de varma timmarna mitt på dagen, vilket kan göra dem svårare att nå för metare.

Stormigt väder

Stormar kan ha en blandad effekt på fiske. Å ena sidan kan det ökande lufttrycket före en storm få fisken att bli mer aktiv, vilket kan leda till utmärkt fiske. Å andra sidan kan stark vind och regn göra fiske svårt och potentiellt farligt. Efter en storm kan det ta lite tid för fiskeförhållandena att återgå till det normala.

Svalt väder

Svalt, klart väder kan ofta vara bra för fiske, särskilt på hösten. Det kyligare vattnet kan göra fisken mer aktiv, och det klara vädret kan göra det lättare att se fisken i vattnet.