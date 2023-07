Så får du maten att hålla längre i sommar – 8 enkla knep

Det är väldigt jobbigt när nyinköpta matvaror blir dåliga tidigare än förväntat. Nyheter24 har sammanställt 8 tips att följa för att undvika att det sker.

Hantera maten på rätt sätt när du lagar

Under de varma sommarmånaderna blir hastigheten vid vilken matvaror försämras betydligt snabbare, vilket framför allt beror på att mikroorganismer trivs i värme. Det är därför av största vikt att återställa mat i kylen så snabbt som möjligt efter att den tagits ut. Att låta matvaror stå ute i rumstemperatur eller värre, i direkt solljus, kan snabbt leda till att maten blir osäker att äta. När du lagar mat, försök att inte låta de kvarvarande portionerna svalna för länge innan du förvarar dem i kylskåpet. Det kan vara bra att dela upp maten i mindre portioner så att den svalnar snabbare, och därmed minimerar den tid då maten är i den "farliga zonen" mellan 5 och 60 grader Celsius, där bakterier kan växa snabbt.

Så förvarar du mat i kylen på bästa sätt

Ett av de mest effektiva sätten att förlänga livslängden på maten under sommaren är genom rätt kylförvaring. Kylskåpets inre temperatur spelar en avgörande roll i denna process. För att säkerställa optimal bevaring bör kylskåpets temperatur vara under 5 grader Celsius. Detta minskar tillväxten av bakterier och andra mikroorganismer som kan påskynda försämringen av mat. Specifikt för råvaror som kött och fisk, vilka är särskilt känsliga för temperaturförändringar, rekommenderas det att de förvaras i kylskåpets kallaste del. Denna del ligger ofta längst ner eller i särskilda avdelningar avsedda för sådana produkter.

Så odlar du enkelt grönsaker inomhus – utan jord



Så förvarar du mat i frysen på bästa sätt

Frysaren är en annan värdefull resurs för att hjälpa mat att hålla sig längre. Om du märker att du har överflöd av en viss matvara, eller om du vet att du inte kommer att kunna konsumera den innan den försämras, borde du frysa in den. Många livsmedel, inklusive bröd, kött, och vissa frukter och grönsaker, kan tåla frysprocessen väl och bibehålla sin kvalitet när de tinas. Det är viktigt att notera att när du tinar dessa produkter bör du göra det på ett säkert sätt, antingen långsamt i kylskåpet eller snabbt i mikrovågsugnen, för att minimera risken för bakterietillväxt. Dessutom, när du väl har tinat livsmedel, bör du inte frysa om dem igen, eftersom detta kan påverka smak och textur samt skapa en potentiell risk för matförgiftning.

Så förvarar du dina frukter och grönsaker

Inte alla frukter och grönsaker ska förvaras på samma sätt. Vissa mår bäst av att förvaras i rumstemperatur, medan andra föredrar kylan i kylskåpet. Frukt och grönsaker som tomater, bananer, potatis, lök och vitlök bör till exempel förvaras i rumstemperatur – att lägga dem i kylskåpet kan leda till texturförändringar och smakförlust. Däremot mår de flesta andra frukter och grönsaker bättre av kylförvaring. Ett undantag är vissa tropiska frukter, som kan få skador av kylan och bör förvaras i rumstemperatur. I allmänhet är det bäst att förvara frukt och grönsaker separat, eftersom vissa frukter frigör eten, en gas som kan påskynda mognaden och försämringen av andra produkter.

Därför ska du aldrig förvara lök och potatis tillsammans

Glöm inte att förpacka maten

Förpackning av mat kan vara en mycket effektiv metod för att förlänga dess hållbarhet. När mat är ordentligt inpackad, minskar den mängden syre som kommer i kontakt med maten, vilket kan bromsa tillväxten av bakterier och mögel. Plastfolie, plastpåsar och lufttäta behållare kan alla vara användbara redskap för att hålla maten färsk. När du förpackar mat, se till att det inte finns några luftfickor kvar. Dessutom bör du försegla förpackningen ordentligt för att förhindra luftintrång. Om du förvarar mat i burkar eller behållare, se till att de är rena och torra innan du lägger i maten. Fukt kan påskynda tillväxten av bakterier och mögel.

Håll god hygien

God hygien är central för att förhindra tillväxten av skadliga bakterier och andra patogener i din mat. Detta innebär att du bör tvätta händerna noggrant och ofta, särskilt innan och efter hantering av råa livsmedel. Rengöring av ytor och redskap regelbundet är också viktigt för att minimera riskerna för korskontaminering mellan olika matvaror. Dessutom, kom ihåg att råa livsmedel, som kött och fjäderfä, bör hanteras med särskild försiktighet för att undvika att sprida potentiellt skadliga mikroorganismer.

Enkla knepen – så håller du handduken fräsch längre

Använd dig av FIFO-metoden

En effektiv metod för att säkerställa att maten används innan den försämras är att tillämpa rotationsprincipen, ofta kallad "First In, First Out" eller "FIFO". Det innebär att du placerar nyare matvaror längst bak i kylskåpet eller skafferiet och använder de äldre matvarorna först. Genom att alltid göra detta kan du se till att maten inte blir för gammal och därmed minska risken för att den blir dålig.

Planera dina måltider

Genom att planera dina måltider i förväg kan du se till att du endast köper de livsmedel du faktiskt behöver och kommer att använda. Detta minskar inte bara matsvinnet, utan gör det också lättare att följa en hälsosam och balanserad kost. Dessutom, genom att bara handla det du behöver, undviker du överfulla skåp och kylskåp, vilket kan leda till att mat försämras snabbare eftersom luften inte kan cirkulera effektivt.