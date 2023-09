Massivt regn översvämmar gator i New York

Vid John F Kennedy International Airport föll det drygt 200 millimeter regn, den största mängden som uppmätts sedan 1948, rapporterar CNN. Samtidigt fick Brooklyn en hel månads nederbörd på blott tre timmar.

Större delen av stadens tunnelbanelinjer har tvingats ställa in avgångar och på bilder och videoklipp syns hur människor vadar fram i de höga vattenmassorna.

Kathy Hochu, guvernör för delstaten New York, utlyste nödläge för New York City, Long Island och Hudson Valley under fredagsmorgonen.

— Det här är en väldigt utmanande vädersituation, säger Hochul, enligt CNN, och fortsätter:

— Detta är ett läge som innebär fara för livet och alla New York-bor bör uppmärksamma varningen så att vi kan hålla dem säkra.