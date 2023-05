Vad hände med Jersey Shore-stjärnan Snooki? Det gör hon idag

Snooki, vars riktiga namn är Nicole Polizzi, är en amerikansk TV-personlighet som blev känd genom sin medverkan i realityserien "Jersey Shore" som sändes mellan 2009 och 2012.

Snooki år 2009. Bildkälla: Stella Pictures.

Jersey Shore-gänget år 2009. Från vänster: Mike The Situation Sorrentino, Jenni J-Woww Farley, Nicole Snooki Polizzi och Pauly Delvecchio. Bildkälla: Stella Pictures.

Snooki blev känd i Jersey Shore på MTV

Serien följde livet för åtta unga vuxna som delade ett hus i New Jersey och blev mycket populär, både för sin dramatiska underhållning och för att den visade en del av den amerikanska ungdomskulturen.

Under den här tiden spreds uttrycket GTL som en löpeld – något som står för Gym, Tan, Laundry, alltså träna, sola och tvätta. Det var den ritualen som Jersey Shore-profilerna följde dagligen, och idealet då var att vara vältränad och solbränd.

Snooki år 2010. Bildkälla: Stella Pictures.

Snooki greps av polis

År 2010 greps Snooki av polis då hon söp sig redlös och förde liv på en strand i New Jersey. Snookis beteende fångades på film och sändes i Jersey Shore.

Snooki greps av polis på stranden...Bildkälla: MTV/YouTube

Snooki hade supit sig redlöst berusad. Hon sprang runt på stranden och frågade folk var stranden låg. Bildkälla: MTV/YouTube

Klippet på Snooki är idag en modern klassiker. Bildkälla: MTV/YouTube

Det legendariska klippet visar hur Snooki springer runt på stranden och frågar förbipasserande var stranden ligger.





Under sin tid i "Jersey Shore" blev Snooki känd för sitt utåtriktade beteende, sin distinkta stil och sin kärlek för festande.

Snookis mugshots 2010. Bildkälla: Stella Pictures. Bilden är ett montage.

Hon blev en av de mest omtalade personerna i serien och fick mycket uppmärksamhet i media. Serien ledde till flera spin-off-program, inklusive "Snooki & JWoww", där Snooki och hennes rumskamrat Jennifer "JWoww" Farley fortsatte att dela sina liv med tittarna efter att "Jersey Shore" avslutats.

Efter "Jersey Shore" och dess spin-off har Snooki gått vidare till andra projekt och förändrat sitt liv på flera sätt.

Snooki 2010. Bildkälla: Stella Pictures.

Vad gör Snooki idag? Är hon gift och har hon barn?

Snooki är idag gift med Jionni LaValle, och de har tre barn tillsammans: Lorenzo, Giovanna och Angelo.

Snooki med ett av sina barn. Bildkälla: Stella Pictures.

Snooki är idag gift och har tre barn. Bildkälla: Stella Pictures.

Idag är Snooki en framgångsrik affärskvinna och influencer. Hon driver en egen butik som heter "The Snooki Shop", där hon säljer kläder, smycken och accessoarer.

På Instagram har hon idag över 17 miljoner följare och där uppdaterar hon ofta om sitt liv med familj, barn och karriär.

Snooki är också en populär poddare, med sin podcast "It's Happening with Snooki & Joey" där hon diskuterar kändisnyheter, livsstilsfrågor och ger råd till lyssnarna tillsammans med sin vän Joey Camasta.

Snooki år 2019. Bildkälla: Stella Pictures.

Utöver sina affärsprojekt och podcast har Snooki fortsatt att vara aktiv inom TV-världen. Hon har deltagit i flera TV-program, inklusive "Dancing with the Stars" och "The New Celebrity Apprentice".

Snooki återförenades även med sina "Jersey Shore"-kollegor för "Jersey Shore: Family Vacation", en uppföljare till den ursprungliga serien som började sändas 2018.



Snooki och Tori Spelling har även varit programledare för det egna komediprogrammet Messyness på MTV.

Snooki i New York januari 2023. Bildkälla: Stella Pictures.

