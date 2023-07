Bli jyckens favorit – 7 nyttiga sommarsnacks för hundar

De vanliga hundsnacksen som man köper i butik kan ibland vara tråkiga, både för dig att köpa och för din hund att äta. Nyheter24 har därför sammanställt en lista på sju enkla och nyttiga hundsnacks du kan göra i hemmet istället.

1. Frysta bär

Bär är rika på antioxidanter och fiber, vilket gör dem till en hälsosam godsak för din hund. Blåbär och hallon är två exempel på bär som är säkra för hundar att äta. De kan ges hela eller mosade. Genom att frysa in dem ger du din hund ett svalkande mellanmål som är perfekt för varma sommardagar. Frysta bär kan även hjälpa till att rengöra din hunds tänder och stimulera tandköttet. Det är viktigt att komma ihåg att även om bär är säkra för hundar, bör de ges i måttliga mängder eftersom för mycket frukt kan leda till diarré på grund av det höga fiberinnehållet.

2. Äppelbitar

Äpplen är rika på fiber och innehåller viktiga vitaminer som A och C. Att ge hunden äpple kan också hjälpa till att rengöra hundens tänder och fräscha upp dess andedräkt. Skär äpplet i mindre bitar så det är lättare för hunden att tugga och smälta. Kom ihåg att alltid ta bort kärnhuset och fröna, eftersom de innehåller amygdalin, en kemikalie som kan bli giftig när den bryts ner. Du kan servera äppelbitarna råa, eller för en kylig behandling, försök frysa in dem.

3. Hemgjorda hundglassar

Detta är ett roligt och svalkande mellanmål som din hund kommer att älska. Börja med att blanda naturlig yoghurt (utan tillsatt socker) med lite burk-konserverad pumpa. Pumpa är bra för hundar eftersom det är rikt på fiber och vitamin A. Lägg till några blåbär för extra smak och antioxidanter. Frys sedan blandningen i isformar. Du kan använda standard isformar, eller om du vill ha större glassar, använd muffinsformar. När de är helt frysta, kan du ge dem till din hund som ett svalkande mellanmål. Kom ihåg att övervaka din hund medan den äter för att säkerställa att den inte kvävs.



4. Frysta morotsbitar

Morötter är en utmärkt källa till vitaminer, mineraler och fiber. De är låga i kalorier och fett, vilket gör dem till ett utmärkt hälsosamt mellanmål. Råa morötter har också en krispig textur som kan vara bra för din hunds tandhälsa. Skär upp några morötter i bitar och frys dem för ett svalkande och tuggvänligt mellanmål. De frysta bitarna kan också hjälpa till att lindra obehag i tandköttet för valpar som tappar sina mjölktänder.

5. Kycklingbuljong

Kycklingbuljong kan vara en utmärkt sak att ge din hund för extra näring och bättre vätskebalans. Det är rikt på proteiner och mineraler och kan även hjälpa till att stärka din hunds tarmhälsa. För att göra kyckling hemma, koka kycklingben i vatten i flera timmar. Du kan också lägga till några hundvänliga grönsaker som morötter eller gröna bönor för extra näring, men undvik lök och vitlök eftersom de kan vara giftiga för hundar. När buljongen har kokat klart, låt den svalna innan du serverar den till din hund. Du kan även frysa in den i iskubslådor för att skapa svalkande godsaker som din hund kan tugga på.

6. Vattenmelon

Vattenmelon är ett utmärkt sommarsnack för hundar. Den är full av vatten, vilket hjälper till att se till att din hund får i sig tillräckligt vatten, vilket är särskilt viktigt under sommaren. Vattenmelon innehåller också vitamin A och C samt kalium. Skär upp vattenmelon i bitar, ta bort alla frön och skalet– fröna kan orsaka tarmblockeringar och skalet kan vara svårt för hundar att smälta. När du gjort det kan du antingen servera bitarna som de är eller frysa in dem en stund för extra svalkande effekt.

7. Sötpotatis

Sötpotatis är fulla av fiber och vitaminer, och de flesta hundar älskar deras söta smak. För att göra sötpotatisgodisar till din hund, skär en sötpotatis i tunna skivor. Lägg skivorna på en bakplåt täckt med bakplåtspapper. Du kan välja att strö lite kanel över skivorna för extra smak (kanel är säkert för hundar att äta i små mängder, men undvik att använda för mycket). Grädda i ugnen på låg värme tills de är tuggiga. Låt dem svalna helt innan du ger dem till din hund. Dessa sötpotatisbitar är ett hälsosamt alternativ till butiksköpta hundgodisar och perfekta för att hålla din hund upptagen och sysselsatt.

Som alltid, var noggrann med att din hund tål det du ger den. Dessa snacks ska de allra flesta hundar både tåla och tycka om, men det kan förstås vara annorlunda för just din hund.