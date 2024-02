Anders Öfvergård om Bianca Ingrossos besök på Baravara: “Skitsnack”

Anders Öfvergård är just nu aktuell i två nya program, och den folkkära profilen gör därmed comeback i tv-rutan efter en tid utanför rampljuset.

Arga snickaren är tillbaka efter sin långa paus: "Nyper mig i armen"



Anders Öfvergård medverkar i "Över Atlanten" på Kanal 5

Den 6 februari 2024 har vårens säsong av Kanal 5-programmet “Över Atlanten” premiär, och gänget som den här gången ger sig ut på det fartfyllda äventyret är Anders Öfvergård, Björn Kjellman, Malin Gramer, Jessica Andersson, Tobias Blom och Hampus Hedström.

Anders Öfvergård gör comeback som programledare i "Renoveringsdrömmar"

Men under våren kommer vi inte bara få se Anders Öfvergård korsa ett världshav i segelbåt, utan han kommer även ta sig an ett renoveringsrelaterat uppdrag. “Renoveringsdrömmar”, med Anders Öfvergård i spetsen, sänds på Kanal 5 och har premiär den 7 februari 2024. Programmet bygger på det brittiska formatet "Renovation Nation”, och i den svenska upplagan är det ingen mindre än just Anders Öfvergård som hjälper par och familjer att renovera sina drömhus.

Foto: Pressbild/Warner Bros Discovery.

Det blir det första programledaruppdraget sedan Anders Öfvergård tvingades lämna TV4 efter larm om en våldsam incident under inspelningen av Robinson 2021. Tv-profilen hamnade återigen i blåsväder efter att han under 2023 dömdes för köttstöld från en Ica-butik.

Anders Öfvergård och Bianca Ingrosso har besökt Baravara

Influencern och entreprenören Bianca Ingrosso har på sina sociala medier pratat öppet och ärligt om att hon mått psykiskt dåligt. Hon inledde därför 2024 med att åka till kursgården Baravara i Rättvik. Det här är något som blivit en minst sagt stor snackis i kändissverige.

På Baravaras hemsida står det nämligen att de är inspirerade av Osho, vilket är namnet på den indiske mystikern som är mest känd under namnet Bhagwan Shree Rajneesh.

Bianca Ingrosso under Kristallengalan 2023. Foto: Christine Olsson/TT

Anders "Arga Snickaren" Öfvergård om Baravara: "Otroligt bra"

Men Bianca Ingrosso är inte den enda kändisen som åkt till Baravara. Även andra stora namn som Samir Badran och just Anders Öfvergård har besökt kursgården. När Nyheter24 träffade den sistnämnda fick han frågan om sin uppfattning av Baravara, och tog då kursgården i försvar.

Bianca Ingrossos vistelse på Baravara har blivit en stor snackis. Hur var din upplevelse där?

– Min upplevelse där är precis som Biancas. Jag blir mer upprörd över människor som ska göra en grej av någonting som inte är någonting, säger Anders Öfvergård till Nyheter24 och fortsätter:

– Jag har en otroligt bra erfarenhet av Baravara. Det är klart man får höra saker innan man ska åka dit. De vill gärna prata om att det är en sekt och det är si och så, att du ska rullas in i en matta och du ska återupplivas igen. Och det är bara skitsnack. Åk dit istället. Var lite nyfiken och ta vara på livet.

