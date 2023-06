Efter åtalet – Trump möter vänligt sinnad publik

Trump har kommenterat åtalet, som omfattar 37 punkter och som är det första federala i ett slag mot en amerikansk president – och expresident – i hätska ordalag.

"Det har inte förekommit något brottsligt förutom vad DOJ (USA:s justitiedepartement) redan har gjort mot mig i flera år", skriver han på sin sociala medieplattform Truth Social och kallar hela processen för en "häxjakt".

Det var i torsdags som en federal åtalsjury i Miami i Florida åtalade Trump vilket expresidenten själv berättat på sociala medier.

Pence: "Ber för Trump"

Dagen därpå offentliggjordes åtalet och expresidenten anklagades bland annat för att ha förvarat hemligstämplade dokument i sin bostad i Mar-a-Lago i Florida.Totalt riktas 37 åtalspunkter mot Trump – vilket gör åtalet långt mer omfattande än vad många bedömare hade väntat sig.

Under framträdandena i Georgia och North Carolina väntas Trump ägna tiden åt att attackera den amerikanska underrättelsetjänsten FBI och anklaga federala åklagare för att utan grund attackera honom.

Redan på tisdag väntas Trump framträda inför domstolen i Miami i delstaten Florida i ärendet som i folkmun kallas "dokumentfallet".

Trump leder fortfarande stort för att bli republikanernas presidentkandidat i 2024 år val. Men även rivaler som också aspirerar på kandidaturen sluter upp bakom den förre president.

Den tidigare vicepresidenten Micke Pence, som nyss tillkännagav att han var aspirant, manade under ett tal i New Hampshire i fredags sina anhängare att "be för Donald Trump, hans familj och alla amerikaner". Han förklarade samtidigt att han var "djupt bekymrad" över åtalet mot Trump.

Olika regler?

Även Trumps huvudkonkurrent Floridaguvernören Ron DeSantis är kritisk.

"Vi har i åratal sett hur lagen används olika beroende på politisk tillhörighet", skrev DeSantis på Twitter efter att åtalet blivit känt. I ett senare Twittermeddelande nämnde han inte Trump vid namn men jämförde med USA:s tidigare utrikesminister, demokraten Hillary Clinton.

"Gäller olika regler för en utrikesminister från Demokraterna än för en tidigare republikansk president? , frågan han retoriskt.