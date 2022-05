Hellbergs revansch – blev matchhjälte

Magnus Hellberg fick, precis som i tisdags mot Storbritannien, chansen mellan stolparna för Tre Kronor. Och det började bra för den reslige målvakten. I första perioden höll han nollan samtidigt som Sverige tog ledningen med 1–0.

Men mittenakten blev desto tuffare.

"Någon gång per säsong"

Tidigt i perioden letade sig ett skott av tidigare HV-spelaren Mikko Lehtonen in bakom Hellberg. Ett skott som målvakten såg ut att rädda men i stället smet den retligt in under armen på honom.

— Det är väl någon gång per säsong som man släpper in ett sådant mål och i ett VM vill man såklart inte det. Jag brukar säga att grejer kan hända och vissa saker kan man inte hjälpa. Men jag kunde ändå kasta det åt sidan och fokusera på nästa puck direkt, säger Hellberg.

Hellberg släppte visserligen in en puck några minuter senare men spikade sedan igen resten av matchen. Tillställningen gick till straffar efter att Joel Kellman styrt in den blågula kvitteringen.

Väl framme i straffläggningen klev Hellberg fram rejält. 31-åringen släppte inte in ett enda av Finlands fem försök och Tre Kronor kunde vinna med 3–2.

— Det kändes bra. Jag försökte ha en skön anspänning och inte bita på deras första finter. I dag gick det vägen. Grabbarna gjorde det bra framför mig och Emil Bemström hängde sin straff. Ett bra samarbete och en skön revansch från deras första mål. Riktigt skönt att vinna, säger Hellberg.

"Alltid skönt"

Dessutom var det lite extra skönt att få tysta den finländska hemmapubliken.

— Det är alltid skönt att besegra Finland. Men att göra det på deras hemmaplan i Tammerfors i en slutsåld arena är en speciell känsla. Otroligt skönt att få den där extrapoängen för framtida matcher, säger Hellberg.

Han upplever också att samspelet mellan utespelare och målvakter bådar gott inför kommande matcher för det hittills obesegrade Tre Kronor-laget.

— Jag är riktigt stolt över hur grabbarna kämpade framför mig i dag. Samarbetet mellan oss målvakter och utespelarna har fungerat riktigt bra. Alla pratar och hjälps hjälps åt, de blockar skott och man känner verkligen att alla drar åt samma håll. Det kan man bygga vidare på under turneringen.