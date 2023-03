Modo gick på knock – vann allsvenskan

Fakta: Kvalet uppåt och nedåt + Slutspel (kval till SHL) De tio främsta lagen gör upp om en SHL-plats. De sex första lagen är direktkvalificerade för kvartsfinal, övriga fyra lag spelar åttondelsfinal. Åttondelsfinaler: Söndag 12 mars, match 1: AIK (10)–Almtuna (7), Västerås (9)–Vita Hästen (8). Tisdag 14 mars, match 2: Almtuna (7)–AIK (10), Vita Hästen (8)–Västerås (9). En eventuell tredje match, med samma hemmalag som i match 2, spelas onsdag den 15 mars. Kvartsfinaler: Serieettan Modo väljer motståndare först bland de fyra lägst rankade lagen, därefter tvåan Björklöven, trean Mora och fyran Djurgården får ta det som återstår. De fyra lägst rankade lagen är femman Södertälje, sexan Karlskoga samt de två vinnarna i åttondelsfinalerna. Matchserierna spelas i bäst av sju matcher enligt modellen h-h-b-b-h-b-h. Matchdatum, kvartsfinal 1 och 2: 17, 19, 21, 23/3, eventuellt 25, 27 och 29/3. Kvartsfinal 3 och 4: 18, 20, 22, 24, eventuellt 26, 28 och 30/3. Semifinalerna spelas mellan 1 och 14/4 och finalserien mellan 16 och 30/4. + Negativt kval (play out). Segraren klarar nytt kontrakt, förloraren flyttas ned i hockeyettan. 13 och 15/3: Tingsryd–Västervik, 17 och 19/3: Västervik–Tingsryd, eventuellt 22/3: Tingsryd–Västervik, 24/3: Västervik–Tingsryd, 26/3: Tingsryd–Västervik.

Modo får därmed hemmaplansfördel genom hela slutspelet, tillika kval till SHL, och får välja motståndare i både kvarts- och semifinal.

— Vi hade ett jätteförsprång, men Björklöven kom i kapp och då fick vi lägga in en andra växel, säger Bernhardt, som gjorde ett av målen, till C More.

Björklöven slutade tvåa, tre poäng bakom.

Modo avslutade grundserien med fyra raka segrar och siktar nu på att få göra SHL-comeback efter sju raka säsonger i hockeyallsvenskan, men utmanas av bland annat Björklöven och förra säsongens SHL-lag Djurgården.

Skarpskytten Mikkel Aagaard gjorde två mål för Modo och stannade på 29 fullträffar.

Seriesexan Bik Karlskoga gjorde en blek match i Örnsköldsvik vilket fick lagkaptenen Henrik Larsson att tända till i första periodpausen.

— Det är en totalt bedrövlig period av oss. Det är fan pinsamt. Vi står och tittar, de åker åttor runt oss, sade Karlskogabacken till C More.

Tvåan Björklöven, två poäng efter inför sista omgången, försökte sätta press genom att göra 3–0 borta mot Södertälje i första perioden. Men när Modo drog ifrån tappade Björklöven till 3–3 innan laget kunde vinna i straffläggning.

Kampen om seriesegern var enda spänningsmomentet i sista omgången då samtliga tre streckstrider redan var avgjorda.