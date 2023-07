Inget mer kliande! Så undviker du myggen – 8 enkla knep

Det är sommar och mygg har börjat dyka upp lite överallt. Därför är det nu extra viktigt att ha koll på hur man undviker dem. Nyheter24 har sammanställt åtta av de bästa tipsen att ha i åtanke.

1. Bli av med myggen med naturliga ämnen

Naturliga ämnen kan också användas för att avskräcka mygg, men de tenderar att vara mindre effektiva än kemiska insektsmedel och behöver vanligtvis appliceras oftare.

Citronella: Detta är ett populärt naturligt myggavskräckande medel som kommer från citrongräset. Det kan användas på flera sätt, till exempel i form av eterisk olja, ljus, eller rökelse. Om du använder citronellaolja, kom ihåg att den ska spädas ordentligt innan den appliceras på huden för att undvika hudirritation.

Andra eteriska oljor: Vissa eteriska oljor, som lavendel, pepparmynta, och tea tree olja, kan också ha myggavskräckande egenskaper. Dessa oljor kan appliceras på huden (efter korrekt utspädning) eller användas i diffusorer.

Vitlök och vinäger: Vissa människor tror att att äta stora mängder vitlök, eller att gnida huden med äppelcidervinäger, kan avskräcka mygg. Det är oklart om det stämmer, men det kan vara värt att pröva.

Läs mer om vilka växter att odla för att bli av med myggen här:

2. Bär kläder som myggen inte tycker om

De kläder du bär kan påverka hur attraktiv du är för mygg. Här är några saker att tänka på:

Skydda din hud: Mygg är attraherade av exponerad hud, så klä dig i långa ärmar och byxor för att minska området där mygg kan bita dig. Mygg kan bita genom tunna kläder, så försök att bära tjockare tyger eller kläder speciellt behandlade med insektsmedel.

Färg på kläder: Studier har visat att mygg är mer attraherade av mörka färger, särskilt blått. Försök att bära ljusa färger för att göra dig mindre attraktiv för mygg.

Lössittande kläder: Mygg kan bita genom kläder som sitter tätt mot huden. Lössittande kläder kan hjälpa till att förhindra detta.

3. Undvik parfym – doften attraherar mygg

Mygg lockas till olika dofter, och vissa dofter kan göra dig mer attraktiv för dem.

Parfym och cologne: Starka dofter från parfymer eller cologne kan locka till sig mygg. Det kan vara bäst att undvika att använda dessa produkter när du är i ett område med mycket mygg.

Lotion och kroppsvårdsprodukter: Produkter som tvål, lotion, och schampo kan också locka till sig mygg. Om möjligt, försök att använda doftfria produkter istället.

Deodorant: Doftande deodoranter kan också locka mygg. Prova att använda doftfria deodoranter om du befinner dig i ett område med många mygg.

4. Använd insektsmedel mot myggen

Det mest uppenbara tipset mot mygg är att använda insektsmedel. Det finns i olika former, inklusive sprayer, lotioner, och wipes. De kan appliceras direkt på huden eller på kläderna och brukar funka bra.

DEET är en av de mest effektiva och vanliga ingredienserna i insektsmedel. Det fungerar genom att förvirra mygg, så att de har svårt att hitta och bita människor. DEET-produkter finns i koncentrationer från 5% till 100%, men produkter med en koncentration på 30% till 50% är vanligtvis tillräckliga för de flesta situationer.

Picaridin är en annan vanlig ingrediens som har liknande skyddande effekter som DEET. Den anses vara mindre irriterande för huden och har mindre lukt.

IR3535 och eukalyptusolja (olja från citroneukalyptus) är andra alternativ som kan användas.

5. Undvik att gå ut på myggens favorittider

Mygg är mest aktiva under skymning och gryning. Under dessa tider kommer de ut för att leta efter föda och detta är den tidpunkt då du har störst risk att bli biten. Om möjligt, försök att undvika att vara utomhus under dessa timmar. Om du måste vara ute, ta till skyddsåtgärder som myggspray och täckande kläder.

6. Så kan du skydda ditt hem från mygg

Det finns flera sätt att skydda ditt hem och boende mot mygg:

Myggnät för fönster och dörrar: Dessa nät kan installeras för att förhindra att mygg kommer in i ditt hem. De låter dig hålla fönster och dörrar öppna för ventilation utan att behöva oroa dig för mygg.

Myggnät runt sängen: Om du bor i ett område med hög myggaktivitet, särskilt i regioner där mygg-burna sjukdomar som malaria är vanliga, kan det vara en bra idé att använda ett myggnät runt sängen. Myggnät impregnerade med insekticider är särskilt effektiva.

Insekticid-behandlade gardiner och skärmar: Vissa företag erbjuder gardiner och skärmar behandlade med insekticider, vilket kan ge ytterligare skydd mot mygg.

Luftkonditionering: Mygg trivs i varmt, fuktigt klimat, så att hålla ditt hem kallt med luftkonditionering kan bidra till att hålla dem borta.

Elektriska myggfällor: Dessa enheter använder ljus och värme för att locka mygg och döda dem. De kan vara effektiva, men deras räckvidd är begränsad och de kan inte fullständigt eliminera myggpopulationer.

7. Håll trädgården ren för att undvika mygg

Stående vatten är en perfekt plats för mygg att lägga sina ägg och för larver att växa. Det är därför viktigt att regelbundet kontrollera din trädgård och ta bort alla potentiella källor till stående vatten.

Töm ut vatten från hinkar, gamla däck, och blomkrukor: Dessa föremål kan lätt samla regnvatten och blir därför perfekta ställen för mygg att lägga sina ägg. Genom att tömma ut vatten från dessa föremål kan du förhindra mygg från att föröka sig i din trädgård.

Underhåll din pool: Om du har en pool, se till att den är korrekt klorerad och pumpas regelbundet. En dåligt underhållen pool kan bli en stor uppfödningsplats för mygg.

Rensa dina rännor: Stoppade rännor kan samla vatten och skapa en bra miljö för mygg att föröka sig.

Töm och rengör fågelbad och dammar: Fågelbad och dammar kan vara stora uppfödningsplatser för mygg. Rengör och ändra vattnet i dessa områden regelbundet.

8. Motionera inomhus för att slippa myggen

Mygg lockas av koldioxid, värme och svett – alla tre är biprodukter av fysisk aktivitet. Detta innebär att om du motionerar utomhus, särskilt under myggens mest aktiva timmar (skymning och gryning), kan du bli en mer attraktiv måltid för mygg.