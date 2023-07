Enkla knepen: Så får du ut vattnet ur örat direkt

Visst är det härligt att bada. Men vattnet som fastnar i örat efteråt är inte lika härligt. Här är tre knep att ta till för att få ut det snabbt och effektivt.

1. Hoppa på ett ben

Detta kanske låter lite roligt, men det kan verkligen hjälpa. För att göra detta, luta huvudet åt sidan så att örat med vattnet pekar nedåt. Hoppa sedan upp och ner på ett ben. Om du gör det här rätt, bör rörelsen och tyngdkraften hjälpa till att driva ut vattnet. Försök att hålla denna position och fortsätt att hoppa tills vattnet börjar rinna ut. Var dock försiktig så att du inte förlorar balansen och faller!

2. Pröva hårtorksmetoden

Denna metod bör göras med försiktighet för att undvika att skada örat med för mycket värme. Håll först hårtorken på ett säkert avstånd från örat, minst 30 centimeter bort. Ställ in hårtorken på den lägsta värme- och fläktinställningen för att undvika överhettning. Rikta sedan luftströmmen mot örat, men inte direkt in i örat. Värmen från hårtorken kan hjälpa till att förånga vattnet i örat. Denna metod bör användas med försiktighet och endast under en kort tid för att undvika irritation eller skada på örat.

3. Använd örondroppar

Örondroppar är speciellt utformade för att hjälpa till att lösa upp och torka ut vatten i örat. Du kan hitta dessa på de flesta apotek. Dessa droppar brukar innehålla alkohol eller andra ingredienser som hjälper till att bryta ner ytspänningen i vattnet, vilket gör att vattnet kan rinna ut lättare. Följ alltid instruktionerna på förpackningen noggrant. Generellt sett behöver du bara lägga ett par droppar i örat, vänta en stund, och sedan luta huvudet åt sidan för att låta vattnet och dropparna rinna ut.