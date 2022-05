Guide inför Elitloppet – allt du behöver veta

+ Vad?

Elitloppet är ett av världens största travlopp. Totalt är det 16 inbjudna hästar som tävlar i försök och final över sprinterdistansen 1 609 meter.

+ Var och när?

Avgörs alltid den sista söndagen i maj på Solvalla travbana norr om Stockholm.

+ Tv

TV4 sänder Elitloppet från 11.30 till 18.30 innan TV12 tar över med eftersnack till 19.00.

+ Historia

Elitloppet har avgjorts på Solvalla sedan 1952 och årets lopp är det 71:e i ordningen.

Stig H Johansson är den kusk som vunnit flest gånger. Från sitt första lopp 1971 till sitt sista 2005 vann han sex gånger. Örjan Kihlström är den kusk som vunnit loppet näst flest gånger, fyra.

Snabbaste tiden någonsin har franske hästen Bold Eagle med kusken Franck Nivard när de 2017 kom i mål på 1.08,4.

+ Publiken tillbaka

Förra året släpptes enbart åtta personer in, som kallade sig själva för "The Grateful Eight". I år är publiken tillbaka – dock med ett tak på 27 000 per dag.

Efter pandemin är det första gången sedan 2019 som Elitloppet kan ha publik.

— Just nu har vi sålt 35 000 biljetter och räknas fribiljetter in så är det 46 000 biljetter, säger Solvallas vd Jörgen Forsberg.

Det är en ökning jämfört med 2019 då 41 446 besökte Elitloppshelgen.

+ Så avgörs Elitloppet

Två kvalheat med åtta hästar per försök där de fyra bästa avancerar till final.

+ Favoriterna

Fjolårets vinnarhäst Don Fanucci Zet ses som en av favoriterna även i år. Förra året var dessutom den snabbaste finaltiden någonsin på 1.08,4. Näst snabbast genom tiderna i Elitloppet bakom Bold Eagles rekord i försöken

Knapp oddsfavorit för tillfället är Hail Mary med Erik Adielsson som kusk. Det här blir Adielssons 17:e Elitloppet och han har hittills aldrig vunnit.

Hail Mary och Don Fanucci Zet är spelbolagens överlägsna favoriter.

+ Prispengar

I försöken delas en halv miljon kronor ut där hälften går till vinnaren. I finalen delas sammanlagt åtta miljoner kronor ut – fem miljoner går till vinnaren.

+ Bubblare och skrällvarningar

Det kan eventuellt öppna upp för skrällar redan i kvalet då hästar som Snowstorm Hanover, som hittas lägre ner bland spelbolagens favoriter, startar i spår 1. Den tränas även utav fjolårsvinnaren Daniel Redén.

Tvåan 2021 Vivid Wise As med Matthieu Abrivard siktar på revansch och vann för andra året i rad Prix de l'Atlantique som är ett grupp 1-lopp, en benämning för tävling av högsta internationella klass.

Hästen Etonnant är en bubblare som är son till legendariske travhästen Timoko. Den sistnämnde är den näst mest vinstrike franske hästen, som dessutom vunnit Elitloppet två gånger.