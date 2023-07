Så lockar du bin och fjärilar till trädgården – 8 enkla knep

1. Diversifiera växtlivet i din trädgård för att locka pollinerare

Mångfalden av växter i din trädgård kan påverka vilka typer av pollinerare du lockar. En blandning av träd, buskar, perenner och årliga växter kan locka en större mängd pollinerare. Vissa pollinerare, som specifika arter av fjärilar och bin, kan föredra vissa växtarter. En bredare variation av växter kan också bidra till att ge en mer balanserad diet för pollinerare.

2. Plantera växter som blommar vid olika tider – locka fler pollinerare

Genom att plantera växter som blommar vid olika tidpunkter under året, kan du se till att pollinerare har tillgång till mat under hela säsongen. Till exempel kan krokusar och snödroppar ge tidig föda på våren, medan växter som gullris och asters kan ge föda sent på hösten. Genom att säkerställa att det alltid finns något i blom i din trädgård, kan du hjälpa till att stödja pollinerare när andra matkällor kanske inte är tillgängliga.

3. Tänk på färg och doft för att locka bin och humlor

Vissa pollinerare dras till specifika färger och dofter. Bin tenderar att föredra blå, lila och gula blommor, och starka, söta dofter kan också locka dem. Humlor, till exempel, är särskilt förtjusta i blommor som ger ifrån sig en söt, fruktig doft. Genom att inkludera dessa typer av växter i din trädgård, kan du öka dess attraktivitet för dessa pollinerare.

4. Inkludera inhemska växter och locka pollinerarna

Inhemska växter är anpassade till ditt lokala klimat och jordtyp, vilket gör dem generellt lättare att underhålla än icke-inhemska arter. De har också utvecklats tillsammans med de lokala pollinerarna, vilket gör dem till attraktiva källor till föda. Genom att plantera inhemska växter som är vanlig förekommande i den delen av Sverige du bor, kan du stödja den lokala pollinerarepopulationen och bidra till att upprätthålla den biologiska mångfalden i ditt område.

5. Undvik kemikalier för att locka bin och fjärilar

Vissa bekämpningsmedel, herbicider och insektsmedel kan vara skadliga för bin och andra pollinerare. De kan skada pollinerarna direkt eller indirekt genom att påverka deras förmåga att hitta mat. Försök att använda ekologiska metoder för skadedjurskontroll och ogräsbekämpning istället, såsom biologisk skadedjurskontroll och naturliga ogräsbekämpningsmetoder.

6. Skapa rätt habitat för pollinerarna

Olika pollinerare har olika habitatkrav. Många arter av bin och fjärilar behöver specifika växter eller substrat för att lägga sina ägg. Till exempel gillar många arter av vilda bin att bo i döda trädstammar eller i marken, medan vissa fjärilsarter föredrar specifika värdväxter. Genom att inkludera dessa i din trädgård kan du hjälpa till att tillhandahålla nödvändiga boplatser för dessa arter.

7. Vattenkällor är viktigt för alla pollinerare

Alla levande varelser behöver vatten för att överleva, och bin och andra pollinerare är inget undantag. En liten damm, en bäck eller till och med en fågelbad kan ge denna viktiga resurs. Om du väljer att inkludera en skål med vatten, tänk på att lägga till några stenar eller en kork för att ge en landningsplats så att små pollinerare inte drunknar.

8. Skaffa en bikupa och locka pollinerare

Om du har utrymme och är villig att investera lite tid, kan du överväga att bli biodlare. Att skaffa en bikupa kommer inte bara att bidra till biodlingen i ditt område, utan det ger dig också möjlighet att skörda din egen honung. Innan du skaffar en bikupa, se till att lära dig om de ansvar som kommer med att vara biodlare och kontrollera om det finns några regler och bestämmelser du behöver följa.

