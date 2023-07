Få bort nästan ALLA fläckar – med detta billiga supermaterial

Blanda galltvålen: Galltvål kan komma i flera former, inklusive fasta barer och flytande tvål. Båda formerna används på samma sätt, men fast tvål behöver lite extra förberedelse. Om du använder en fast tvål, blöt tvålen lite med vatten och gnugga den mellan händerna för att skapa en skummande lösning. Om du använder flytande galltvål kan du hoppa över detta steg och gå direkt över till nästa.

Applicera på fläcken: När du har en galltvållösning, applicera den direkt på fläcken du försöker ta bort. Använd en mjuk borste eller dina fingrar för att gnugga tvålen in i fläcken. Var noggrann men skonsam för att undvika att skada tyget. Det är bäst att arbeta tvålen in i fläcken med en cirkelrörelse, börjande från utsidan av fläcken och arbeta dig in mot mitten. Detta hjälper till att förhindra att fläcken sprider sig ytterligare.