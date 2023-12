Då höjs trängselskatten till 235 kronor

Under nästa år kommer trängselskatten i New York, närmare bestämt på Manhattan, troligtvis att höjas till 23 amerikanska dollar, motsvarande 235 kronor per passage.

Drabbar inte alla

Den skyhöga avgiften kan komma att gälla de mest centrala delarna på Manhattan, men det finns ett flertal undantagsfall.

Bilister som tjänar under en halv miljon per år kommer att få 25 procent rabatt.

När det gäller taxichaufförer så kommer de endast att debiteras en gång per dag.

Det finns emellertid inget maxbelopp per dag som det gör i Stockholm.

Under perioder med lägre trafikflöde kommer taxan att reduceras till 173 kronor.

Även lastbilar kommer att få lägre taxa nattetid, något som görs för att förmå dessa att välja mer direkta rutter, i stället för att köra omvägar för att slippa debitering.

Förbannade förare

I New York är det vanligt att förare döljer sina regskyltar för att slippa betala de astronomiska trängselskatterna.

De har lett till att amerikanska myndigheter har gjort satsningar på att få tag på dessa ekobrottslingar.

Mellan den 12 och 15 december i år beslagtog New York stad hela 44 bilar för att totalt ha missat att betala över en miljon dollar, över 10 miljoner kronor, i trängselskatter.

Den största boven var ägaren av en Range Rover Sport som hade 530 000 kronor i obetalda trängselavgifter.

Det rapporterar amerikanska CarScoops.

Ökad användning av tunnelbanan

Tanken bakom att höja trängselskatten är att förmå fler att välja kollektivtrafik i stället för bilen. När pandemin gjorde intåg i New York föll det sig naturligt att allt fler valde bilen.

I dagsläget har kollektivtrafikanvändningen endast nått 70 procent av de nivåer som upplevdes före pandemin.

Allt fler städer i världen har infört trängselskatter i syfte att öka luftkvaliteten. I exempelvis London ligger trängselskatten på 200 kronor per dag vilket har gjorts för att folk i allt högre utsträckning ska välja bort bilen.

Exakt när den nya trängselskatten ska införas i New York har ännu inte fastställts, men det beräknas till våren 2024.