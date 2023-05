Här är sommarens stora konserter och festivaler

Juni

Brännbollsyran

Datum: 2–4 juni. Plats: Hedlunda, Umeå. Dragplåster: The Kid Laroi, Axwell, Hooja, Central Cee.

Göteborgs jubileumsfestival

Datum: 2–5 juni. Plats: Frihamnen, Göteborg. Dragplåster: Suede, First Aid Kit, Amason, Europe, Sarah Klang, Danny Saucedo.

Department

Datum: 2–4 juni. Plats: Långholmen, Stockholm. Dragplåster: Digital, Deki Alem, Sama' Abdulhadi, Joel Mull, Ellen Allien.

Atlas Rock

Datum: 2–3 juni. Plats: Gasklockorna, Gävle. Dragplåster: Nightwish, Europe, Blind Guardian, D-A-D, Amaranthe, Heat.

Patti Smith

Datum: 3, 5, 6, 8 och 9 juni. Platser: Göteborg (3/6), Malmö (5–6/6) och Stockholm (8–9/6).

John Fogerty

Datum: 5 och 6 juni. Platser: Uppsala (5/6) och Malmö (6/6).

Sweden Rock Festival arrangeras 7–10 juni och har i år dragplåster som Iron Maiden, Mötley Crüe och Def Leppard. Arkivbild.

Sweden Rock Festival

Datum: 7–10 juni. Plats: Norje, Sölvesborg. Dragplåster: Iron Maiden, Mötley Crüe, Def Leppard, Ghost.

Rosendal Garden Party

Datum: 8–11 juni. Plats: Rosendal, Stockholm. Dragplåster: Thåström, The War On Drugs, Stormzy, Aphex Twin, Fever Ray, Sara Parkman, Eva Dahlgren.

Malmö & Beyond

Datum: 9 juni. Plats: Folkets Park, Malmö. Dragplåster: Timbuktu, Looptroop Rockers, Cleo.

Bon Iver

Datum: 10 juni. Plats: Dalhalla, Rättvik.

Scorpions

Datum: 14 juni. Plats: Avicii arena, Stockholm.

Håkan Hellström

Datum: 16 juni – premiär av sommarturné. Plats: Sofiero slott, Helsingborg. Spelar på ytterligare nio platser med avslut i Stockholm den 5 augusti.

Metallica

Datum: 16 och 18 juni. Plats: Ullevi, Göteborg.

The Weeknd

Datum: 17–18 juni. Plats: Tele2 arena, Stockholm.

Bruce Springsteen and the E Street Band

Datum: 24, 26 och 28 juni. Plats: Ullevi, Göteborg.

Zara Larsson är en av de bokade artisterna till årets Lollapalooza i Stockholm. Arkivbild.

Lollapalooza

Datum: 29 juni–1 juli. Plats: Gärdet, Stockholm. Dragplåster: Travis Scott, Kygo, Lizzo, Zara Larsson, Lil Nas X, Mumford & Sons

Västerås Cityfestival

Datum: 29 juni–1 juli. Plats: Västerås. Dragplåster: Hov1, Peg Parnevik, Molly Hammar, Nause.

Kirunafestivalen

Datum: 29 juni–1 juli. Plats: Kiruna. Dragplåster: Little Jinder, Thomas Stenström, Hooja, Benjamin Ingrosso, Vargas och Lagola.

Beachfront Festival

Datum: 29–juni–1 juli. Plats: Trelleborg. Dragplåster: Timbuktu, Icona Pop, Cherrie, Hardcore Superstar, Danny Saucedo.

Hx-festivalen

Datum: 30 juni–1 juli. Plats: Helsingborg. Dragplåster: Timbuktu, Oscar Zia, Cherrie, Sean Banan, Hasse Andersson.

Skellefteå Summertime

Datum: 29 juni–2 juli. Plats: Norrvalla idrottsplats, Skellefteå. Dragplåster: Scooter, Benjamin Ingrosso, Bolaget, Markoolio.

Torsjö Live

Datum: 30 juni–1 juli. Plats: Torsjö, Skåne. Dragplåster: Wilmer X, Weeping Willows, Lisa Nilsson, Johnossi, Molly Hammar.

.

Juli

Diggiloo

Datum: 6 juli – turnépremiär. Spelar på 24 platser med avslut i Göteborg den 26 augusti. Plats: Hooks herrgård. Dragplåster: John Lundvik, Liamoo, Thomas Di Leva, Jessica Andersson, Andreas Lundstedt, Anne-Lie Rydé och Nike Sellmar

Gyllene Tider

Datum: 7 juli – turnépremiär. Spelar på ytterligare 14 platser i landet med turnéavslut på Ullevi i Göteborg den 5 augusti. Plats: Brottet, Halmstad.

Elton John

Datum: 7–8 juli. Plats: Tele2 arena, Stockholm.

South Ocean Festival

Datum: 7–8 juli. Plats: Sibbarp, Malmö. Dragplåster: Florence and the Machine, Röyksopp, Father John Misty, The Libertines, Benjamin Ingrosso, Albin Lee Meldau.

Time to Rock Festival

Datum: 7–10 juli. Plats: Folkets park, Knislinge. Dragplåster: KK’s Priest, Saxon, Michael Schenker Group, D-A-D.

Vi som älskar 90- och 00-talet

Datum: 8, 15 och 22 juli. Platser: Gärdet, Stockholm (8/7), Bananpiren, Göteborg (15/7) och Pixlapiren, Helsingborg (22/7). Dragplåster: Vengaboys, E-Type, Culture Beat, Da Buzz, Drömhus, Atomic Kitten.

Brittiska Coldplay gör hela fyra spelningar på Ullevi i juli. Här ses sångaren Chris Martin under bandets Göteborgsbesök 2017. Arkivbild.

Coldplay

Datum: 8–9 och 11–12 juli. Plats: Ullevi, Göteborg.

Pet Shop Boys

Datum: 9 juli. Plats: Scandinavium, Göteborg.

Kiss

Datum: 12–13 juli. Plats: Dalhalla, Rättvik.

Putte i parken

Datum: 13–15 juli. Plats: Norra hamn, Luleå. Dragplåster: Movits, Gray Soul Pennies.

Gefle Metal Festival

Datum: 13–15 juli. Plats: Gasklockorna, Gävle. Dragplåster: Watain, Kreator, Amon Amarth, Dismember, Dark Tranqullity.

Öland Roots

Datum: 13–15 juli. Plats: Stora Frö. Dragplåster: Ky-Mani Marley, Cleo, Twinkle Brothers, Svenska Akademien.

Bayside Festival

Datum: 14–15 juli. Plats: Olympiaparken, Helsingborg. Dragplåster: Veronica Maggio, Alesso, The Chainsmokers, Hov1, Bolaget.

Carola – ”4 Faces”

Datum: 15 juli. Plats: Mölleplatsen, Malmö. Spelar på ytterligare 13 platser. Turnéavslut i Sverige på Skansen i Stockholm den 26 augusti.

Trästocksfestivalen

Datum: 21–22 juli. Plats: Nordanå, Skellefteå. Dragplåster: Bob Hund, Olivia Lobato, Gin Lady.

Hugo Parkfestival

Datum: 27–29 juli. Plats: Norrköping. Dragplåster: Benjamin Ingrosso, Bolaget, Miss Li, Hov1, Veronica Maggio, Timbuktu.

Laleh

Datum: 28 juli – turnépremiär. Plats: Sofiero, Helsingborg. Spelar på ytterligare sex platser med avslut på Ullevi i Göteborg den 26 augusti.

Uppsala Reggae Festival

Datum: 28–29 juli. Plats: Uppsala. Dragplåster: Inner Circle, Alborosie, Kabaka Pyramid, Yemi Alade, Johnny Osbourne, Lila Iké.

Storsjöyran

Datum: 28–30 juli. Plats: Östersund. Dragplåster: Ava Max, Miss Li, Benjamin Ingrosso, Hooja, Carola.

Veronica Maggio och Miriam Bryant

Datum: 29 juli – turnépremiär. Plats: Slottsskogsvallen, Göteborg. Spelar på ytterligare sju platser med avslut på Gröna Lund den 20 augusti.

.

Augusti

Skogsröjet

Datum: 3–5 augusti. Plats: Rejmyre, Finspång. Dragplåster: Hammerfall, Saxon, Airbourne, D-A-D, Hardcore Superstar, Mustasch.

Urkult

Datum: 3–5 augusti. Plats: Näsåker, Sollefteå. Dragplåster: Cleo och Ayla, Sister Nancy, Valkyrien Allstars.

Big Slap

Datum: 4–5 augusti. Plats: Nyhamnen, Malmö. Dragplåster: Swedish House Mafia, Burna Boy, 3 Are Legend, Armin van Buuren, Hardwell, Brennan Heart, Salvatore Ganacci.

The Hives, Mando Diao och The Sounds

Datum: 4, 5 och 18–19 augusti. Platser: Göteborg (4/8), Malmö (5/8), Dalhalla, Rättvik (18–19/8).

Musikfestivalen Way Out West hålls som vanligt i Slottsskogen i Göteborg i augusti. Arkivbild.

Way Out West

Datum: 10–12 augusti. Plats: Slottsskogen, Göteborg. Dragplåster: Håkan Hellström, Wizkid, Blur, The Soundtrack of Our Lives, Pusha T, Tove Lo, Seinabo Sey.

Malmöfestivalen

Datum: 11–18 augusti. Plats: Malmö. Dragplåster: Bob Hund, Seinabo Sey, Måns Zelmerlöw, The Tallest Man On Earth.

Dalhalla Brinner

Datum: 25–26 augusti. Plats: Dalhalla, Rättvik. Dragplåster: In Flames, Killswitch Engage, Fit For Autopsy, Møl.

Feist

Datum: 26 augusti. Plats: Cirkus, Stockholm.

Rättad version: I en tidigare version av den här texten fick Västerås Cityfestival och Skellefteå Summertime felaktiga datum.