6 utomhusaktiviteter för barnen som tar sommaren till en ny nivå

Ge barnen en oförglömlig sommar med dessa roliga utomhusaktiviteter. Från spännande hinderbanor till svalkande vattenlekar och skattjakter. Dessa aktiviteter är perfekta för att hålla barnen sysselsatta och underhållna under soliga dagar.

Ta tillfället i akt och skapa minnen som barnen kommer bära med sig för alltid.

Hinderbana

Bygg en hinderbana med hopp, tunnlar och balansövningar. Barnen kommer att älska utmaningen och tävlingsmomentet samtidigt som de får röra på sig. Och du kan praktiskt taget använda vad som helst för att skapa en rolig och lagom utmanande hinderbana.

Lyckad studentmottagning: 10 tips till föräldrarna inför barnens stora dag

Vattenlekar

Fyll upp en pool, sätt på en sprinkler eller åk till stranden så barnen kan svalka av sig i sommarvärmen.

Lekar som vattenkrig och att hoppa genom vattenspridaren är också kul. Det är bara fantasin som sätter gränser.

Just vattenkrig är en klassisk lek som barn älskar under sommaren. Förbered en hink med vatten och en mängd vattenballonger. Dela in barnen i två lag och ge varje lag lika många vattenballonger. Sedan gäller det att kasta ballongerna på motståndarlaget tills alla har blivit träffade eller tills vattnet har tagit slut.

11 roliga lekar till midsommar – passar inomhus och utomhus

Kubb

Detta populära sällskapsspel är perfekt för en dag i parken eller trädgården. Kasta träpinnarna för att träffa kubbar och vinn spelet genom att välta kungen.

Stockholms 12 bästa picknickställen – perfekt lista för sommaren

Cykeltur

Ta med familjen på en cykeltur för att upptäcka naturen och njuta av en dag i solen. Glöm inte att packa en picknickkorg med fika och dricka så ni kan göra det till en familjeutflykt. Varför inte ta med badkläder om ni har vägarna förbi stranden?

Skånes 5 bästa badplatser – en guide för sommaren

Skattjakt

En lek där barnen får leta efter gömda skatter. Förbered en karta eller ledtrådar som leder till skatten, och göm skatten på en svåråtkomlig plats. Barnen kan till exempel leta efter ledtrådar i trädgården eller på stranden. Detta är en rolig lek som tränar både problemlösning och samarbete.

Lista: 13 roliga inomhuslekar och aktiviteter för barn

Drakflygning

Att flyga drake är en rolig och spännande aktivitet som ger barnen en känsla av frihet och äventyr. Genom att känna vinden och se draken sväva högt upp på himlen får barnen en känsla av att de kan erövra världen.

Det är en aktivitet som kan utföras i grupp och där barnen kan lära sig samarbeta och utveckla sin motorik och hand-öga-koordination. På sommaren är det extra härligt att få spendera tid utomhus och med en drake i handen är det svårt att inte ha roligt.