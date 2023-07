Sommarfarorna du som förälder MÅSTE känna till

Sommaren är en tid av många härliga äventyr och skratt för barnen, men den kommer även med sina egna utmaningar och farliga aspekter. Här listar Nyheter24 tio av de vanligaste och viktigaste farorna du som förälder måste se upp för i sommar, och hur du bäst undviker dem.



1. Solbränna

De varma sommardagarna inbjuder oss ofta till sköna stunder i solen. Men solens strålar kan vara intensiva, och särskilt barnens ömtåliga hud kan bli extra känslig för överexponering. Detta kan i sin tur leda till obehagliga och smärtsamma solbränna, som även på lång sikt kan öka risken för hudcancer. För att effektivt skydda våra yngsta från solens skarpa strålar bör vi tänka på att använda solkräm med hög solskyddsfaktor (SPF). Applicera rikligt och regelbundet, särskilt efter bad och svettningar. Kläder med UV-skydd och bredbrättade hattar kan också bidra till skyddet. Tänk på att solens strålar är som starkast mitt på dagen, så försök att hålla barnen i skuggan under dessa timmar.

2. Värmeslag

En ljus och het sommardag kan vara härlig för lek och äventyr, men det är också viktigt att vara medveten om risken för värmeslag eller värmekramp. Dessa tillstånd uppstår när kroppen blir överhettad och kan ge symptom som huvudvärk, yrsel, illamående, och i allvarligare fall, medvetslöshet. För att förebygga dessa obehag och faror är det viktigt att barnen dricker mycket vatten. Uppmuntra dem att ta regelbundna vattenpauser, särskilt när de deltar i intensiva aktiviteter eller leker under solens starkaste strålar. Svala kläder och tillgång till skuggade platser kan också bidra till att hålla kroppstemperaturen i schack. Kom ihåg, förutsättningar för säker sommarlek handlar om mer än bara solskydd. Vatten och värmereglering är minst lika viktigt för en trygg och njutningsfull sommar för barnen.

3. Badolyckor

Det är svårt att motstå den lockande känslan av att hoppa in i ett svalkande vatten under de varma sommarmånaderna. Men det är också under dessa stunder av lek och avkoppling som olyckor kan inträffa, allt från mindre skrapor till allvarligare händelser som drunkning. Därför är det viktigt att alltid ha ett vaksamt öga på barnen när de leker i eller vid vattnet. Även om det finns livräddare närvarande, är det viktigt att påminna barnen om säkerhetsregler vid vattnet och att simma på säkra ställen. Använd flytvästar eller flythjälpmedel för de yngre barnen och de som ännu inte är säkra simmare. Låt oss göra sommaren till en tid för glada minnen vid vattnet, inte olyckor.

4. Cykelolyckor

Sommar betyder frihet, och för många barn innebär det friheten att cykla runt i grannskapet, till parken, till vänner eller till sommarens alla äventyr. Men med denna frihet kommer också ett ansvar. Cykelolyckor är vanligt förekommande under sommarmånaderna och kan leda till allt från mindre skrapor till allvarligare skador. För att säkerställa att barnen kan njuta av sin cykelfrihet på ett säkert sätt är det viktigt att de alltid bär en väljusterad cykelhjälm. Se även till att de har en god förståelse för grundläggande trafikregler och uppmanar dem att alltid vara vaksamma på andra trafikanter. Genom att kombinera säkerhetsmedvetenhet med sommarens spontanitet kan vi ge barnen möjlighet att uppleva friheten på två hjul på ett tryggt och roligt sätt.

5. Insektsbett och getingstick

Sommaren är en tid då naturen visar upp sitt fulla utbud av små varelser, och även om många av dem är harmlösa, finns det några som kan orsaka obehag. Insektsbett och getingstick kan inte bara vara irriterande, men kan även leda till allvarliga reaktioner om barnet är allergiskt. För att minska risken kan det vara till hjälp att använda insektsmedel, och även att klä barnen i ljusa och täckande kläder. Dessutom kan det vara fördelaktigt att lära barnen hur de ska bete sig kring insekter, särskilt getingar och bin, för att undvika onödiga stick. Genom att agera lugnt och undvika snabba rörelser när dessa insekter är i närheten minskar du risken för bit- och stickolyckor.

6. Fot- och knäskador

Barnens energi och entusiasm är på hög nivå under sommarmånaderna. Från morgon till kväll är de ofta i full gång, oavsett om de klättrar i träd, spelar fotboll eller hoppar hopprep. Medan dessa aktiviteter bidrar till underbara sommarminnen, kan de också leda till fotleds- och knäskador som vrickningar och stukningar. Ett sätt att förebygga dessa skador är att se till att barnen bär lämpliga skor – sandaler kanske är svala, men de ger inte alltid det stöd som behövs för intensiva aktiviteter. Dessutom kan en ordentlig uppvärmning innan aktiviteterna hjälpa till att förbereda muskler och leder för rörelse.

7. Förgiftning i naturen

Sommaren är en fantastisk tid för att utforska naturen, där barnen kan lära sig om olika växter och djur. Men i naturen finns också många växter och bär som kan vara giftiga om de konsumeras. För att undvika detta är det viktigt att lära dina barn att aldrig äta något de hittar i naturen utan att först konsultera en vuxen. Det är också en bra idé att själv lära sig om de vanliga giftiga växterna och bären i ditt område, så att du kan vägleda dina barn. Med rätt kunskap och försiktighet kan barnen tryggt njuta av sommaren och lära sig att respektera naturens regler.

8. Sjukdomar från fästingar

De varmare månaderna innebär också en ökning av antalet fästingar i naturen som kan överföra sjukdomar som borrelia och TBE. Men det finns sätt att minimera risken och hålla barnen säkra. Använd fästingmedel på huden och kläderna, och välj täckande kläder för skogspromenader. Efter utomhusaktiviteter, gör en noggrann inspektion av barnets hud och hår för att leta efter eventuella fästingar. Om du hittar en, ta bort den noggrant med en fästingpincett. Att informera barnen om vad fästingar är och varför de kan vara farliga kan också bidra till att öka deras medvetenhet och hjälpa dem att vara säkrare när de leker utomhus.

9. Vätskebrist

Under sommarens värme och sol kan barnen lätt bli uttorkade, särskilt om de är mycket aktiva och glömmer att ta regelbundna pauser för att dricka vatten. Vätskebrist kan leda till huvudvärk, trötthet och i allvarliga fall även värmeutmattning. För att undvika detta, se till att barnen har tillgång till färskt, kallt vatten hela dagen och påminn dem om att dricka regelbundet, även om de inte känner sig törstiga. En god tumregel kan vara att dricka ett glas vatten varje timme, eller ännu oftare om de är särskilt aktiva.

10. Matförgiftning

Sommaren är perfekt för picknickar, grillfester och utomhusmåltider, vilket är ett underbart sätt att njuta av vädret och umgås med familj och vänner. Men det är viktigt att komma ihåg att maten fortfarande behöver hanteras på rätt sätt för att undvika matförgiftning. Mat som står ute i värmen för länge, eller som inte lagras eller tillagas korrekt, kan snabbt bli ett tillhåll för skadliga bakterier. Se till att all mat lagras vid rätt temperatur - kall mat ska hållas kall och varm mat ska hållas varm. Allt kött ska grillas till rätt innetemperatur för att döda eventuella bakterier, och händer och matlagringsutrustning ska hållas rena. På detta sätt kan du njuta av sommarens alla kulinariska glädjeämnen utan obehagliga överraskningar.